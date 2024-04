PHOTO MICHAEL CONROY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Mario Andretti « offensé» par les mots employés par Formula One Management

(Long Beach) Mario Andretti a affirmé vendredi avoir été profondément offensé par les mots utilisés par Formula One Management quand l’organisation a refusé la demande de sa famille et de General Motors de rejoindre la prestigieuse discipline de course automobile.

Jenna Fryer Associated Press

Le champion du monde de F1 en 1978 a publié sur les réseaux sociaux qu’il avait été « dévasté » par l’annonce du rejet en janvier par la F1 d’ajouter deux voitures de l’écurie américaine sur sa grille de départ.

Cette décision a été prise après six mois de révision et d’évaluation de la demande d’application d’Andretti. Les raisons données ont piqué au vif Mario et Michael Andretti, tout comme GM, qui espérait collaborer avec Andretti en F1 sous la branche Cadillac.

Parmi les motifs donnés par la F1, elle notait qu’elle ne croyait pas qu’Andretti serait en mesure d’assembler une équipe compétitive, que le nom de la famille Andretti n’ajoutait pas la valeur à la série prétendue par Michael Andretti et que le défi de préparer deux voitures d’ici deux ans était plus important qu’Andretti ne le croyait.

J’ai été offensé. Je ne pense pas que je méritais ça, a dit Mario Andretti vendredi, en marge du Grand Prix de Long Beach. C’est un gros investissement dans la série et je pensais que ça les intéresserait. La valeur de la série est plus importante avec 11 équipes que 10. Je ne comprends pas. Dites-nous vraiment ce qui ne fonctionne pas. Mario Andretti

En ce qui concerne les doutes de la F1 des capacités de GM de fournir un moteur pour la nouvelle équipe, simplement pour plutôt demander à GM de trouver un autre partenaire qu’Andretti, cela a enragé une fois de plus Andretti.

« C’est une autre déclaration offensante. Nous sommes ceux qui ont développé le projet et GM l’a dit à maintes reprises : “C’est Andretti ou rien”. Puis la F1 se retourne et essaie de leur faire une offre, a dit Andretti. Il se passe des choses dans les coulisses là-bas que je ne comprends pas, mais s’ils veulent du sang, je suis prêt. »

Andretti a ensuite pointé son avant-bras et a prétendu ouvrir ses veines pour démontrer son engagement envers les efforts de la F1.

La semaine dernière, Andretti Cadillac a ouvert ses nouvelles installations pour son opération F1 à Silverstone, en Angleterre. Andretti a noté que les installations étaient ouvertes et que l’équipe et GM « maintiennent la cadence » dans sa tentative de rejoindre la F1. Son groupe et celui de la F1 se rencontreront à nouveau le mois prochain, durant le Grand Prix de F1 de Miami.

« Nous n’avons eu qu’une rencontre avec eux. C’est un problème. Ce n’est pas suffisant. C’est pour ça que j’ai hâte à notre prochaine réunion, a dit Andretti. Je garde espoir parce que nous n’avons pas arrêté de travailler sur ce projet. Nous l’avons signalé et vous pouvez voir que ce ne sont pas que des paroles en l’air. »

Andretti maintient que l’objectif de l’équipe est de rejoindre la grille de départ en 2026, bien que des représentants de la F1 ont dit qu’ils croyaient que le but était d’avoir l’équipe prête pour la saison 2025.

Il a aussi déclaré que le refus de la F1 était « une question d’argent » et que les 10 écuries en place ne voulaient pas partager les revenus avec un nouveau partenaire.