(Shanghai) Le grand cirque de la Formule 1 sera de retour en Chine ce week-end après une absence de cinq ans. Et peu importe qui triomphera dimanche, la tête d’affiche sera le pilote d’origine chinoise Zhou Guanyu.

Stephen Wade Associated Press

Bien que ses résultats soient modestes, Zhou a reçu le traitement réservé aux vedettes de cinéma en Chine. Il fait d’ailleurs l’objet d’un nouveau film, lequel rendra hommage au premier pilote chinois à participer au championnat du monde de F1. Et il est, bien sûr, le chouchou des commanditaires qui souhaitent rejoindre l’auditoire chinois.

À l’aube du premier Grand Prix à être présenté à Shanghai depuis 2019, Zhou a décrit cette course comme étant bien spéciale pour lui. Il a d’ailleurs déclaré que « puisqu’il y a un pilote chinois sur la grille, alors nous écrirons une page d’histoire ».

Avant même de participer à la conférence de presse des pilotes jeudi, où il a été interrogé sur de nombreux thèmes, allant de l’économie à la politique en Chine, en passant par l’industrie automobile florissante du pays, Zhou avait passé plus d’une semaine à participer à des activités promotionnelles et à des rencontres avec des commanditaires, des investisseurs et des amateurs de course.

« J’ai été extrêmement occupé, vous savez — je suis probablement l’homme le plus occupé de Shanghai depuis environ une semaine et demie, a-t-il convenu. J’ai participé à de nombreuses activités. C’est agréable de constater l’engouement à travers le pays. »

Zhou n’a jamais gagné en F1. En 48 courses depuis son arrivée en F1 en 2022, il n’a jamais grimpé sur le podium. À son dernier Grand Prix, il y a deux semaines au Japon, sa voiture Sauber a rendu l’âme en raison d’un problème de boîte de vitesses et il a terminé 18e sur 20 participants.

En 2023, il a terminé au 18e rang du championnat des pilotes avec une récolte de six points en 22 courses.

Ces statistiques sont toutefois futiles aux yeux des amateurs de course chinois, qui veulent célébrer l’un des leurs en F1.

« La pression… bien sûr, elle sera un peu plus intense ici, mais je ne crois pas que ça puisse atteindre le niveau de ma première course en carrière en F1, a-t-il confié. Aujourd’hui, je me suis acclimaté à cette série, je suis plus confortable. Ma première journée (en F1) était totalement différente… et j’en suis à ma troisième campagne. »

Zhou est né à Shanghai, mais il a passé la majeure partie de ses années académiques en Angleterre. La course prévue dimanche sera spéciale pour lui, et pour son pays. La dernière fois que le Grand Prix de Chine a été présenté, c’était en 2019, car les quatre éditions suivantes ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus.

Le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, a gagné la course en 2019. Cependant, le Britannique a signé sa dernière victoire en F1 en 2021. Et la séquence de Hamilton sans victoire est maintenant de 49 courses.

Le week-end du Grand Prix de Chine comprendra une épreuve de sprint samedi. Les pilotes ont exprimé certaines préoccupations au sujet de la présentation d’une course sprint sur une piste qui n’a pas été utilisée depuis 2019.

La seule séance d’essais libres aura lieu vendredi, et elle sera suivie de la séance de qualifications en vue de la course sprint. La course sprint suivra samedi, tout comme la séance de qualifications en vue de la traditionnelle course prévue dimanche — sur une piste qui vient d’être pavée à neuf.