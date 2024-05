Rejet de la candidature d’Andretti Cadillac Mario Andretti « offensé» par les mots employés par Formula One Management

(Long Beach) Mario Andretti a affirmé vendredi avoir été profondément offensé par les mots utilisés par Formula One Management quand l’organisation a refusé la demande de sa famille et de General Motors de rejoindre la prestigieuse discipline de course automobile.