La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a annoncé la création du trophée Billie-Jean-King, qui sera remis à la joueuse la plus utile de la saison, et du trophée Ilana-Kloss, qui sera présenté à la joueuse la plus utile des séries éliminatoires.

La Presse Canadienne

Les dirigeants de la LPHF ont fait part de la nouvelle dans un communiqué de presse publié jeudi après-midi.

Les deux trophées individuels les plus prestigieux du circuit ont été nommés en l’honneur des membres fondatrices du conseil consultatif initial de la LPHF, qui sont des pionnières et ferventes défenseures du sport féminin, soit Billie Jean King et Ilana Kloss.

Il s’agit de deux des dix trophées qui seront remis annuellement afin de reconnaître les exploits sur la glace et à l’extérieur de la patinoire à travers la LPHF.

« Il est absolument approprié que les joueuses les plus utiles de notre circuit soient reconnues avec des trophées qui reflètent le leadership de Billie Jean King et d’Ilana Kloss », a déclaré la vice-présidente principale des opérations hockey de la LPHF, Jayna Hefford, dans le communiqué officiel.

« D’avoir ces trophées nommés en leur honneur met de l’avant le legs sportif de ces pionnières qui se sont dévouées pour l’égalité des droits de la femme dans le sport », a-t-elle ajouté.

En plus de ces deux prix, la LPHF remettra des trophées à l’attaquante de l’année, la défenseure de l’année, la gardienne de l’année, la recrue de l’année, l’entraîneur ou l’entraîneuse de l’année, à celle qui a le plus redonné à sa communauté, celle qui a amassé le plus de points, ainsi que celle qui a marqué le plus de buts.

Les joueuses ayant accumulé le plus de points et ayant marqué le plus de buts seront automatiquement connues à la conclusion de la saison régulière.

Le prix pour la joueuse ayant le plus redonné à sa communauté sera déterminé par les membres de l’exécutif de la LPHF.

Toutes les autres gagnantes seront choisies par un comité de sélection qui comprendra des membres de différentes sphères, comprenant des membres des médias nationaux et locaux, d’anciennes joueuses, l’Association des joueuses de la LPHF (AJLPHF) et le personnel des équipes.

Les votes du comité de sélection seront effectués à la conclusion de la saison régulière et avant le début du premier match éliminatoire.

Les finalistes seront révélées au fil des séries éliminatoires de la LPHF et les gagnantes seront dévoilées en juin.