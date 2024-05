(Espoo) Ryder Ritchie et Tij Iginla ont chacun amassé un but et une aide et le Canada a défait la Suède 5-4, samedi, lors des demi-finales du Championnat mondial de hockey des moins de 18 ans.

La Presse Canadienne

En finale, dimanche, le Canada affrontera les États-Unis, qui ont écrasé la Slovaquie 7-2 dans l’autre demi-finale.

Liam Greentree, Gavin McKenna et Henry Mews ont inscrit les autres buts du Canada. George Carter a effectué 25 arrêts alors que la Suède a eu l’avantage 29-23 au chapitre des tirs au but.

Les Canadiens ont pris le contrôle en marquant quatre buts en première période, gracieuseté de Greentree, McKenna, Iginla et Ritchie.

Ils ont ensuite résisté à la tentative de remontée des Suédois. Le Canada a notamment dû écouler une punition avec 4 : 47 à faire en temps réglementaire, et alors que l’écart n’était plus que d’un seul but.