(Vantaa) Carter George a effectué 23 arrêts pour réussir un deuxième blanchissage depuis le début du tournoi et il a aidé le Canada à vaincre la Lettonie 4-0, jeudi, lors des quarts de finale du Championnat mondial de hockey des moins de 18 ans.

La Presse Canadienne

Le capitaine Porter Martone a inscrit un but et la sensation âgée de 16 ans Gavin McKenna a fourni une aide.

McKenna occupe le deuxième rang du classement des pointeurs du tournoi avec 15 points, dont six buts, en cinq matchs. Il a égalé la marque de Macklin Celebrini (2023) et Tyson Jost (2015) pour le plus de points par un Canadien à une édition du tournoi.

Martone suit au troisième rang avec 14 points, dont cinq buts. Il totalise 20 points en carrière au tournoi, soit un de moins que le record de 21 points établi par Connor Bedard.

« Je dois absolument saluer le travail de mes compagnons de trio, a dit McKenna. Je joue aux côtés de Martone et (Caleb) Desnoyers, qui sont des coéquipiers exceptionnels, tout comme Roger McQueen, avec qui j’étais au début.

« Au fil du tournoi, on s’améliore chaque match, et je me suis lié d’amitié avec Porter et tous les autres. C’est génial aussi de voir Martone s’approcher lui-même d’un record », a-t-il ajouté.

Maxim Massé a inscrit le but vainqueur en avantage numérique après 5 : 08 de jeu dans la rencontre.

Ryder Ritchie et Jett Luchanko, dans un filet désert, ont aussi marqué pour le Canada. Tij Iginla et Harrison Brunicke ont récolté chacun deux aides.

Mikus Vecvanags a stoppé 34 tirs devant le filet de la Lettonie.

« J’ai trouvé que la Lettonie a bien joué, et nous aussi, a dit McKenna. Les Lettons ont été intenses, mais on a bien répondu à leur pression, et George a été fantastique devant le filet. Quand il fait des arrêts clés, ça nous motive à continuer de bien jouer et ça nous donne de l’énergie. »

Le Canada affrontera la Suède, samedi, lors des demi-finales. La Suède a vaincu la Finlande 2-1 dans son match des quarts de finale.

La Suède a écrasé le Canada 7-2 l’an dernier en demi-finale lors de ce même tournoi. Le Canada avait ensuite défait la Slovaquie 4-3 en prolongation pour remporter le bronze.

Le Canada a défait la Suède 6-3 en ouverture du tournoi cette année.

Dans l’autre demi-finale, les États-Unis, champions en titre, croiseront le fer avec la Slovaquie. Les États-Unis ont battu la Suisse 4-0 en quart de finale, tandis que la Slovaquie a défait la République tchèque 3-2.