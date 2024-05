Matthew Knies a permis aux Maple Leafs de survivre, mardi, en marquant le but gagnant en prolongation.

La nécrologie des Maple Leafs était déjà écrite. Brendan Shanahan quittait son poste de président, Mitch Marner était échangé. Ou peut-être était-ce William Nylander, dont l’algarade avec Marner sur le banc lors du quatrième match (impliquant aussi Auston Matthews) a beaucoup fait jaser ces derniers jours…

Mais en dépit de l’absence de Matthews et avec Joseph Woll à son premier départ de la série devant le filet, Toronto a survécu mardi en l’emportant 2-1 en prolongation à Boston sur un but du jeune Matthew Knies.

Les Maple Leafs n’ont pas encore remonté complètement la pente. Mais chaque printemps, on se rend coupable de la même erreur : enterrer des clubs avant le sifflet final.

Et pourtant, des équipes comblent un tel déficit presque chaque année. Ce fut le cas en 2023, 2022, 2021 et 2019, chaque fois au premier tour.

Les Jets de Winnipeg et les Islanders de New York n’ont pas survécu mardi. Ils ont été éliminés en cinq matchs par l’Avalanche du Colorado et les Hurricanes de la Caroline, respectivement. Les Predators de Nashville ont imité les Maple Leafs en l’emportant difficilement 2-1 à Vancouver.

Curieusement, dans une majorité de cas, la remontée s’effectue après une défaite sans appel dans le quatrième match, dans une victoire à l’arrachée lors de la cinquième rencontre. Pas cette année, mais lors des saisons précédentes.

Rappelons-nous l’an dernier. Les Bruins de Boston, après leur saison record de 135 points, menaient 3-1 aux dépens des Panthers de la Floride, entrés en séries par la petite porte avec 92 points, un de moins que les Flames de Calgary, exclus dans l’Ouest.

Sans ses deux premiers centres, Patrice Bergeron et David Krejci, Boston avait déclassé la Floride 6-2 lors de la quatrième rencontre en Floride grâce à quatre points de Taylor Hall. Le gardien Sergei Bobrovsky en était à son premier départ en séries.

Matthew Tkachuk a permis aux Panthers de survivre en marquant en prolongation lors du cinquième match à Boston. Carter Verhaeghe l’a imité lors de la septième rencontre.

Quelques semaines plus tard, les Panthers passaient en finale. Et le choix du Canadien obtenu de la Floride pour Ben Chiarot passait du 17e au 31e rang. Kent Hughes allait l’échanger, assorti d’un choix de deuxième tour, pour obtenir Alex Newhook.

Les Penguins de Pittsburgh ont subi un sort semblable à celui des Bruins en 2022. Ils venaient pourtant de remporter le quatrième match 7-2 et avaient chassé le gardien Igor Shesterkin pour un deuxième match consécutif. Mais Pittsburgh était fragilisé par l’absence de leur gardien numéro un Tristan Jarry, entre autres. New York tirait même de l’arrière 2-0 en deuxième période lors du cinquième match qui aurait pu lui être fatal. Trois matchs plus tard, Pittsburgh allait être éliminé au premier tour ou avant (en ronde préliminaire aux mains du CH en 2020) pour une quatrième année consécutive.

Les partisans des Maple Leafs maudissent encore le printemps 2021. Ils menaient eux aussi 3-1 contre le Canadien, qui ne payait pas de mine. Montréal venait même d’être battu sèchement 4-0 lors du quatrième match au Centre Bell, grâce entre autres à trois points d’un certain Alex Galchenyuk. Jack Campbell avait obtenu le blanchissage. Il joue désormais dans la Ligue américaine au sein du club-école des Oilers.

Ce même Galchenyuk avait gaffé en prolongation lors du match suivant en perdant bêtement la rondelle à la ligne bleue adverse et permis cette échappée à deux de Nick Suzuki et Cole Caufield. Jesperi Kotkaniemi avait permis à Montréal de remporter un deuxième match consécutif en prolongation et poussé la série à la limite.

Et enfin, en 2019, pour les fins de l’exercice actuel, les Sharks de San Jose allaient surmonter un déficit de 3-1, non sans avoir perdu le quatrième match 5-0, en remportant les sixième et septième rencontres en prolongation. San Jose allait atteindre le carré d’as, mais n’a pas participé aux séries en cinq ans depuis.

Avec le choix des Jets…

Compte tenu de l’élimination des Jets de Winnipeg au premier tour, mardi, le Canadien repêchera dans le pire des cas au 27e rang avec le choix obtenu pour Sean Monahan.

Le CH peut encore s’avancer de quelques rangs. Par contre, le résultat de la série de deuxième tour entre les Rangers et les Hurricanes n’y changera rien. Ces deux clubs ont terminé devant les Jets au classement général et peu importe l’identité du perdant, les deux repêcheront après les Jets.

Dans l’autre portion du tableau de l’Association de l’Est, les Panthers de la Floride, vainqueurs au premier tour, doivent perdre au deuxième tour contre le gagnant de la série entre Boston et Toronto pour permettre au CH d’avancer d’un rang supplémentaire.

Dans l’Ouest, Montréal gagnera un rang si Vegas bat Dallas au premier tour puisque les adversaires du second tour de cette portion de tableau, Colorado et Vegas, ont terminé sous Winnipeg au classement.

Si Nashville surmonte son déficit de 3-2 au premier tour contre Vancouver, le CH gagne automatiquement un rang, puisque les Predators ont terminé sous les Jets au classement, comme les adversaires de l’autre série, Edmonton et Los Angeles.

En résumé, le Canadien repêchera au 27e rang dans le pire des scénarios, c’est-à-dire si les Panthers, les Stars et les Canucks atteignent le carré d’as, mais peut repêcher 24e si Colorado ou Vegas, Edmonton, Los Angeles ou Nashville, Boston ou Toronto atteignent la demi-finale.