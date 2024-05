(Vancouver) L’entraîneur-chef des Oilers d’Edmonton, Kris Knoblauch, n’a pas encore décidé qui sera son gardien partant lors du cinquième match de la série contre les Canucks de Vancouver, jeudi soir.

La Presse Canadienne

La série de deuxième tour, au meilleur de sept matchs, est égale 2-2 à la suite d’un gain de 3-2 des Oilers mardi. Plutôt que d’y aller avec son gardien partant Stuart Skinner, Knoblauch avait confié le filet à Calvin Pickard.

« Nous n’avons pas décidé. […] Nous aurons une décision pour vous demain matin », a laissé savoir l’entraîneur-chef aux journalistes, mercredi en arrivant à Vancouver.

Lors du troisième match, dimanche, que les Oilers ont perdu, Skinner avait cédé sa place à Pickard après avoir alloué quatre buts sur 15 lancers.

PHOTO BOB FRID, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Stuart Skinner

Depuis le début de la série, Skinner a concédé 12 buts en trois parties, pour un taux d’arrêts de ,793, et une seule victoire.

De son côté, Pickard effectuait un premier départ en matchs éliminatoires mardi, et ce, à sa 13e saison chez les professionnels, et il n’a pas déçu.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Calvin Pickard

Le gardien de 32 ans a bloqué19 tirs et mérité les éloges de son entraîneur.

« (Pickard) avait l’air d’un gars qui avait joué 100 matchs éliminatoires », a illustré Knoblauch, mardi soir. « Il était calme, très solide et voyait très bien la rondelle. »

La décision de donner le filet à Pickard lors du dernier match s’est prise à la suite de plusieurs discussions.

« Plusieurs choses m’ont poussé vers cette décision, a mentionné l’entraîneur-chef. En discutant avec des membres du personnel et en obtenant les impressions des joueurs, mais surtout des entraîneurs adjoints, de Ken Holland (directeur général et président des opérations hockey), j’amasse autant d’informations que possible au sein de l’organisation pour ensuite faire mon choix et aller de l’avant.

« Calvin s’est présenté et a très bien joué. La décision semble être la bonne lorsque le joueur se pointe et performe, mais la seule raison qui me donnait confiance d’aller de l’avant ainsi était l’ensemble du travail de Calvin durant la saison. »

Cette saison, Pickard a commencé 20 matchs devant le filet des Oilers, montrant un dossier de 12-7-1, une moyenne de buts alloués de 2,45 et un taux d’arrêts de ,909.

Skinner a terminé la campagne avec une fiche de 36-16-5. Il a affiché une moyenne de buts alloués de 2,62 et un taux d’efficacité de ,905.