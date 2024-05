Connor Ingram, le gardien de but qui a partagé son combat contre un trouble obsessionnel compulsif non diagnostiqué qui l’a conduit à boire pour faire face à l’anxiété et qui est devenu un joueur de la LNH à plein temps, a remporté le trophée Bill-Masterton, qui récompense la persévérance, l’esprit sportif et le dévouement au hockey.

Stephen Whyno Associated Press

Ingram est sorti de l’ombre avec les Coyotes de l’Arizona au cours de la plus récente saison, plusieurs années après avoir demandé et reçu de l’aide du programme d’assistance aux joueurs, géré conjointement par la LNH et l’Association des joueurs de la LNH.

« On ne fait pas ce genre de choses pour obtenir des récompenses. Je l’ai fait pour reprendre ma vie en main », a déclaré Ingram à l’Associated Press mercredi.

Le fait d’être reconnu pour cela est quelque chose que beaucoup de gens qui ont repris leur vie en main n’obtiennent pas. Connor Ingram

Les autres finalistes étaient Oliver Kylington, des Flames de Calgary, qui s’est retiré pendant plus d’un an et demi pour des raisons de santé mentale, et Frederik Andersen, le gardien de but des Hurricanes de la Caroline, qui a manqué plusieurs mois cette saison en raison de problèmes de coagulation sanguine.

Le trophée Masterton est décerné par les membres de l’Association des chroniqueurs de hockey professionnel.

« Les deux autres gars étaient plus que méritants, alors le fait d’être dans ce groupe et d’en faire partie est assez excitant », a admis le lauréat du trophée.

Ingram faisait partie de l’équipe d’entraînement des Predators de Nashville au début de la saison 2021, retardée et écourtée par la pandémie, lorsqu’il a été inscrit au programme d’aide aux joueurs et a quitté les Predators à la fin du mois de janvier.

Il est revenu jouer quelques matchs avec les Wolves de Chicago, dans la Ligue américaine de hockey, mais ce n’est que lorsqu’il a vendu sa maison et ses voitures et déménagé de sa ville natale de Saskatoon à Nashville cet été-là qu’il a rencontré sa fiancée et qu’il s’est remis sur les rails.

« J’ai tout simplement redémarré », a-t-il déclaré. « Ç’a été bon pour moi, et ç’a été bon de redémarrer. »

Ingram a fait ses débuts dans la LNH le 24 octobre 2021 – environ neuf mois après avoir suivi le programme – et a participé à quatre matchs des séries éliminatoires au printemps 2022, au moment où Juuse Saros s’est blessé et que David Rittich n’a pas été à la hauteur lors du premier match de la ronde initiale.

Réclamé au ballottage par les Coyotes en octobre 2022, il a depuis effectué 74 départs, partageant le filet avec Karel Vejmelka, qui est devenu un ami et un compagnon de siège dans les autocars et les avions.

« La moitié du temps, quand j’ai quelque chose à dire, il veut aussi en parler », a déclaré Ingram. « Nous sommes assez semblables et nous pensons beaucoup de la même façon. C’est donc un bon gars à avoir autour de soi. »