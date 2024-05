(Oshawa) Easton Cowan a marqué un but et récolté trois aides, Kasper Halttunen a ajouté deux buts et une aide et les Knights de London se sont qualifiés pour le tournoi de la Coupe Memorial grâce à une victoire de 7-1 contre les Generals d’Oshawa, mercredi soir.

La Presse Canadienne

Les Knights ont ainsi complété le balayage de leur série quatre de sept et remporté la coupe J. Ross Robertson pour la cinquième fois de leur histoire. Ils n’avaient pas gagné ce trophée depuis 2016.

Cowan s’est vu remettre le Trophée Wayne Gretzky 99, décerné au joueur le plus utile des séries éliminatoires de la Ligue junior de l’Ontario. Il a amassé 34 points, dont 10 buts, en 18 parties éliminatoires.

Sam Dickinson, Ruslan Gazizov, Denver Barkey, avec un but et deux aides, et William Nicholl ont complété pour les Knights.

Michael Simpson a réalisé 25 arrêts.

Calum Ritchie a marqué l’unique filet des Generals, et le gardien Jacob Oster a stoppé 23 rondelles.

Les Warriors gagnent un premier titre de la Ligue de l’Ouest

Brayden Schuurman a inscrit le but gagnant avec 5 : 53 à faire en troisième période et les Warriors de Moose Jaw ont battu les Winterhawks de Portland 4-2, mercredi soir, pour obtenir leur billet pour la Coupe Memorial.

Les Warriors ont complété le balayage de la finale de la Ligue de l’Ouest (WHL) et ont soulevé le trophée Ed-Chynoweth pour une première fois dans leur histoire.

La Coupe Memorial aura lieu du 24 mai au 2 juin à Saginaw, au Michigan. Le Spirit sera l’équipe hôtesse, tandis que les Voltigeurs de Drummondville et les Knights de London y participeront aussi en tant que champions respectivement de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec et de la Ligue de l’Ontario.

Martin Rysavy, avec deux buts dont celui d’assurance dans un filet désert avec 2 : 27 à jouer, et Matthew Savoie ont également marqué pour les Warriors. Jackson Unger a effectué 24 arrêts.

Kyle Chyzowski et Marcus Nguyen ont répliqué pour les Winterhawks. Jan Spunar a stoppé 22 tirs.