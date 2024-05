Les Stars de Dallas ont amorcé ce match avec une avance, puis quelques joueurs de l’Avalanche du Colorado sont venus gâcher leur moment, dont un ancien du CH.

On savait Cale Makar tout plein de talent, on le sait encore plus maintenant, lui qui a fini la soirée avec deux buts. On savait Artturi Lehkonen efficace, on le sait encore plus maintenant, lui qui a fini la soirée avec un but et une grosse passe à la fin.

Consultez le sommaire de la rencontre

C’est un peu pourquoi l’Avalanche a remporté le cinquième match de cette série face aux Stars, 5-3, mercredi soir à Dallas.

Les deux clubs vont se revoir le temps d’un sixième match, un autre, vendredi soir à Denver. Détail pas si insignifiant : ce sont toutes les séries de ce deuxième tour qui auront au moins besoin de la présentation d’un sixième match.

Comment ils ont fait ça, les gars de l’Avalanche ? En premier, en prenant, enfin, une avance, leur première depuis le début de cette série. Ensuite, en profitant de leurs occasions en avantage numérique, le temps de marquer deux buts avec un joueur en plus.

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Artturi Lehkonen (62) et Cale Makar (8)

Le deuxième de la soirée de Makar a été réussi en de telles circonstances, puis les visiteurs ont ajouté deux autres buts, qui ont un peu scié les jambes des joueurs en vert. Nathan MacKinnon a réussi le but d’assurance à la fin, et puis vous irez revoir le jeu et la passe de Lehkonen juste avant. C’est à se demander pourquoi le Canadien a jugé qu’il n’avait plus besoin d’un joueur comme lui. (Parlant de ça, Jonathan Drouin a lui aussi ajouté une passe mercredi soir, mais on s’égare.)

Pendant ce temps, cette bataille devant les buts qui devait hautement favoriser les Stars n’est pas du tout en train de les favoriser. Irait-on jusqu’à affirmer qu’Alexandar Georgiev est supérieur à Jake Oettinger ? Une telle affirmation serait un tantinet hasardeuse, et aussi un peu inutile, parce que cette série-là, comme presque toutes les autres, ne va pas se décider devant le filet. Mais Georgiev n’est pas le désastre annoncé, et mercredi soir en tout cas, il a permis à son club d’y croire. C’est tout ce qu’on lui demande, sans doute.

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Alexandar Georgiev

Du reste, cette série-là commence à ressembler aux trois autres, en ce sens qu’il est bien difficile de prédire comment tout ça va se terminer. L’Avalanche vient de gagner celle-là, mais les Stars avaient remporté les deux matchs précédents par une marque combinée de 9-2, ce qui laisse peut-être croire que l’Avalanche a profité d’un moment de faiblesse, ou encore pire, d’un surplus de confiance chez l’adversaire, pour se sauver avec cette victoire. Ça arrive même aux meilleurs, vous savez.

Mais ce sont encore les Stars qui sont en contrôle, car ce sont eux qui ont une avance de 3-2 dans cette série. On dit souvent que c’est la dernière victoire qui est la plus difficile à obtenir ? C’est sans doute vrai, mais les Stars ont encore deux essais pour y arriver… et deux essais pour rappeler à tout le monde que ces 113 points obtenus en saison n’ont pas été obtenus pour rien.