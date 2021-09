Leylah Fernandez était si près du but. Elle s’est cependant inclinée face à la Britannique Emma Raducanu en deux manches de 6-4 et 6-3, samedi soir, en finale des Internationaux des États-Unis.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

C’était la finale de la jeunesse. Fernandez, 19 ans et 73e mondiale avant le tournoi, venait d’évincer une à une trois joueuses du top 5, en plus d’une détentrice de trois titres en Grands chelems. Raducanu, 18 ans et 150e mondiale, n’avait pas perdu une seule manche depuis le début du tournoi.

Toutes deux connaissaient déjà la meilleure quinzaine de leur carrière. Elles n’avaient absolument rien à perdre. Et tout à gagner.

La foule, elle, semblait pencher un peu plus en faveur de la Québécoise au début du match.

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, AGENCE FRANCE-PRESSE Emma Raducanu

Le premier jeu a été remporté facilement par Raducanu, et c’est au deuxième jeu qu’on a vraiment compris à quel genre de match on aurait droit. Alors que Fernandez était au service, les deux joueuses se sont échangées l’avantage comme s’il s’agissait d’une patate chaude, jusqu’à ce que la Britannique réussisse à briser pour la première fois en six occasions.

Fernandez a semblé retrouver ses repères, mettre de côté la nervosité et s’ajuster aux coups de son adversaire au troisième jeu. Elle a concrétisé une balle de bris après en avoir raté deux, puis s’est aisément emparée du quatrième jeu pour faire 2-2.

Le match avançait, mais les chiffres se ressemblaient de part et d’autre. À 4-4, toutes deux avaient remporté 33 points. Alors que Raducanu excellait grâce à sa puissance et ses retours de service, Fernandez, elle, arrivait à remporter des jeux grâce à la variété de ses attaques.

Alors qu’elle menait 5-4, Raducanu a concrétisé sa quatrième balle de manche. Après un set, la Britannique avait brisé deux fois sur 10 occasions, contre une fois sur 4 occasions pour Fernandez.

Cette dernière a pris les devants aux points pour la première fois de la rencontre en brisant au troisième jeu de la deuxième manche, mais Raducanu s’est emparée des quatre jeux suivants pour faire 5-2. La Québécoise a bien lutté ensuite, sans parvenir à remonter la pente.

PHOTO ELISE AMENDOLA, ASSOCIATED PRESS Leylah Fernandez lors d’une discussion animée avec l’arbitre lors d’une pause médicale de son adversaire.

Raducanu a complété une quinzaine parfaite ; elle n’a pas perdu une seule manche en 10 matchs. Elle est la quatrième Britannique à réussir pareil exploit.

Leylah Fernandez a de quoi être fière de son parcours, elle qui a fait vibrer le Québec, la foule new-yorkaise et le monde du tennis au grand complet au cours de la dernière semaine.

Avec cette défaite en finale, elle empochera 1,25 million de dollars. Dire qu’elle avait encaissé un grand total de 786 772 $ jusqu’à maintenant dans sa carrière !

Lors de la prochaine mise à jour du classement de la WTA, la Québécoise percera le top 30 mondial. Souvenons-nous qu’elle pointait au 88e rang au tout début de l’année 2021, et au 73e rang avant le début de ce tournoi…