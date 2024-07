PHOTO MANU FERNANDEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les finales déménagent et seront présentées à Malaga

(Malaga) La Coupe Billie Jean King a choisi de déménager ses finales de Séville à Malaga cette année, a annoncé le comité organisateur du tournoi mercredi.

Associated Press

La compétition par équipes de tennis féminin — qui s’appelait auparavant la Coupe Fed — sera disputée au même endroit que les finales de la Coupe Davis de tennis masculin, au Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena, en novembre. Les dates de ces deux tournois n’ont pas été modifiées.

« Notre priorité est de garantir que les finales de la Coupe Billie Jean King se poursuivent sans problème en tant que tournoi de tennis par équipe féminin le plus excitant et unique du calendrier 2024 », a déclaré Ilana Kloss, présidente de la Billie Jean King Cup Ltd.

« Malaga, qui est située à seulement 210 km de Séville, est un site fantastique pour les finales de la Coupe Davis depuis 2022 et nous savons que ses installations de classe mondiale et ses passionnés de tennis contribueront à créer une autre compétition unique et mémorable », a ajouté Kloss.

Les finales de la Coupe Billie Jean King se dérouleront du 13 au 20 novembre. Celles de la Coupe Davis auront lieu du 19 au 24 novembre.

Le comité organisateur a indiqué que cette décision est attribuable aux exigences du partenaire d’affaires Junta de Andalucia, sans en dire davantage.

Il a ajouté que les détenteurs de billets auront le choix entre les échanger ou encore obtenir un remboursement.