(Bastad) Rafael Nadal a défait Duje Ajdukovic 4-6, 6-3, 6-4, samedi à l’Omnium Nordea, et l’Espagnol âgé de 38 ans est de retour en finale d’un tournoi pour une première fois depuis les Internationaux de France en 2022.

Associated Press

Après avoir eu besoin de quatre heures pour vaincre Mariano Navone vendredi lors des quarts de finale, Nadal a connu un début de match difficile contre Ajdukovic. Il a aussi concédé le premier bris de service en deuxième manche avant de renverser la vapeur.

« Mon adversaire avait l’un des revers les plus difficiles à affronter, a mentionné Nadal. C’était très, très difficile, mais j’ai trouvé une façon de m’accrocher et d’atteindre cette finale après une longue attente. C’est une très bonne nouvelle et je suis très heureux. »

En finale, Nadal affrontera le vainqueur du duel entre Nuno Borges et Thiago Agustin Tirante.

Nadal participe au tournoi de Bastad pour une première fois depuis 2005, quand il avait gagné le titre. Il s’en sert comme préparation pour les Jeux olympiques, qui seront disputés sur terre battue à Roland-Garros à Paris.

L’Espagnol n’a pas participé à Wimbledon afin d’éviter de passer au gazon avant de revenir sur terre battue et de risquer une blessure. Il est aux prises avec des maux aux hanches et aux abdominaux depuis un an et demi.