(Montréal) Deux anciens joueurs du top 10 mondial participeront aux qualifications en vue de l’Omnium Banque Nationale de Montréal, a annoncé le comité organisateur jeudi matin.

La Presse Canadienne

Il s’agit du Japonais Kei Nishikori, ex-no 4 mondial et finaliste du tournoi en 2016, et de l’Espagnol Roberto Bautista Agut, qui a atteint les quarts de finale de l’Omnium Banque Nationale à trois reprises.

Au total, 28 joueurs lutteront pour l’obtention de l’une des huit places disponibles au tableau principal. Les qualifications se dérouleront les 4 et 5 août au stade IGA.

PHOTO ISABEL INFANTES, ARCHIVES REUTERS Roberto Bautista Agut à Wimbledon

Parmi les autres joueurs qui s’y soumettront se trouvent le Français Giovanni Mpetshi Perricard, 21 ans, qui a récemment atteint les huitièmes de finale à Wimbledon, l’Italien Luca Nardi, 20 ans, et l’Américain Alex Michelsen, 19 ans, qui ont tous deux pris part aux Finales Next Gen de l’ATP l’an dernier.

L’Australien Alexei Popyrin, 43e raquette mondiale, et l’Autrichien Sebastian Ofner, 50e mondial, tenteront également de se tailler une place au tableau principal à Montréal.

« La liste des joueurs du tableau principal que nous avons dévoilée la semaine dernière, et celle d’aujourd’hui avec les participants aux qualifications, démontrent vraiment la qualité et la profondeur qui existent actuellement sur le circuit de l’ATP », a affirmé Valérie Tétreault, la directrice du tournoi de Montréal.

En raison du calendrier des Jeux olympiques de Paris, l’Omnium Banque Nationale commencera et se terminera un jour plus tard que d’habitude. Ainsi, la première journée des qualifications sera le dimanche 4 août, et les rencontres du tableau principal seront disputées à compter du mardi 6 août. De plus, les finales du simple et du double seront présentées le lundi 12 août.