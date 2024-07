PHOTO ADAM IHSE, ASSOCIATED PRESS

(Bastad) Rafael Nadal a atteint les demi-finales d’un tournoi pour une première fois en deux ans, à la suite d’une victoire en quatre heures lors des quarts de finale de l’Omnium Nordea, vendredi.

Associated Press

Nadal a vaincu l’Argentin Mariano Navone 6-7 (2), 7-5, 7-5. L’Espagnol a surmonté un déficit de 5-2 en troisième manche.

« J’ai parfois perdu ma concentration, mais mon corps a tenu jusqu’à la fin, a dit Nadal. Ceci est très important pour moi. On verra comment ça se passera demain [samedi], mais aujourd’hui, je me sens en vie et je suis en demi-finale. »

Nadal, qui est âgé de 38 ans, participe à un premier tournoi depuis sa défaite au premier tour aux Internationaux de France. Il se prépare pour les Jeux olympiques de Paris, qui seront disputés sur la terre battue à Roland-Garros.

À sa première demi-finale depuis Wimbledon en 2022, Nadal croisera le fer avec le Croate Duje Ajdukovic, samedi.