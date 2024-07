(Los Angeles) L’Américain Marcos Giron a remporté dimanche le premier tournoi de sa carrière en s’imposant en finale sur le gazon de Newport face à son compatriote Alex Michelsen après avoir sauvé une balle de match.

Agence France-Presse

Le 46e joueur mondial, tête de série N.2, s’est imposé en trois manches 6-7 (4-7), 6-3, 7-5 et 2 heures et 37 minutes face au 61e joueur mondial et succède au palmarès au Français Adrian Mannarino.

Giron a brisé d’entrée, mais a perdu le premier set au bris d’égalité, avant de se reprendre, réussissant au passage 13 as, dont un pour sauver une balle de match en troisième manche et un autre pour s’adjuger le trophée.

Giron, qui fêtera ses 31 ans mercredi, grimpe à la 38e place du classement ATP, sa meilleure place. Il disputait sa troisième finale sur le circuit ATP, après celles perdues à San Diego en 2022 et à Dallas cette année.

Michelsen, 19 ans, jouait lui sa deuxième finale après avoir déjà perdu l’an dernier sur ce même court de Newport, face à Mannarino. Il est le plus jeune joueur depuis l’Espagnol Carlos Alcaraz à Umag en 2021 et 2022 à atteindre deux finales consécutives dans le même tournoi ATP.