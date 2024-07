(Newport) Le Québécois Gabriel Diallo s’est incliné 7-6 (4), 7-5 devant Billy Harris au premier tour du tournoi sur gazon de Newport, au Rhode Island, mardi après-midi.

La Presse Canadienne

Diallo, qui occupe le 165e rang mondial, a plié bagage au bout de deux heures et 25 minutes contre Harris, un joueur qualifié qui occupe le 116e rang mondial, dans ce tournoi de la série ATP 250.

Le tennisman âgé de 22 ans a éprouvé des ennuis avec son service face à Harris. Ce dernier l’a d’ailleurs dominé, tant avec sa première balle qu’avec sa deuxième.

Le puissant cogneur montréalais de six pieds huit pouces et 198 lb a néanmoins décoché sept as, sauf qu’il a aussi commis six doubles fautes pendant ce duel.

Les deux tennismen se sont échangé trois balles de bris au total. Diallo a converti une seule de ses huit opportunités, alors que le Britannique lui ravissait son service deux fois en huit occasions.

Le représentant de l’unifolié a aussi dominé son adversaire 31-17 au chapitre des coups gagnants, mais il a commis près de deux fois plus de fautes directes qu’Harris (25-13).

Au prochain tour, Harris affrontera l’Américain Mackenzie Mc Donald, qui est venu de l’arrière pour disposer de l’Australien Rinky Hijikata 4-6, 7-6 (4) et 6-2.

D’autre part, le Québécois Félix Auger-Aliassime entreprendra son tournoi en simple à Gstaad, en Suisse, face à l’Allemand Yannick Hanfmann mercredi.

Auger-Aliassime, la troisième tête de série du tournoi, dispose d’un laissez-passer pour le deuxième tour. Hanfmann a battu l’Américain Nicolas Moreno de Alboran 7-6 (2), 6-7 (2) et 6-2 plus tôt mardi.