(Toronto) La quadruple championne de tournois du Grand Chelem Naomi Osaka sera du tableau principal de l’Omnium Banque Nationale à Toronto puisqu’elle a été une des trois joueuses à recevoir une invitation, mercredi.

La Presse Canadienne

Âgée de 26 ans, l’ancienne numéro 1 mondiale est revenue au jeu en janvier après son congé de maternité à la suite de la naissance de son premier enfant.

« Je suis ravie de jouer à l’Omnium Banque Nationale cette année, a déclaré Osaka dans un communiqué. La ville de Toronto a une énergie incroyable et j’ai hâte d’y retourner. Je suis incroyablement reconnaissante pour l’opportunité et j’ai hâte de jouer devant des partisans canadiens passionnés. »

Tennis Canada a également annoncé que les Canadiennes Rebecca Marino et Marina Stakusic ont aussi obtenu leur billet. Elles rejoignent Bianca Andreescu au sein du tableau principal.

« Nous ne pourrions être plus heureux de fournir cette opportunité à deux Canadiennes bien méritantes et nous savons que les partisans seront ravis de les voir en action, a déclaré Karl Hale, directeur du tournoi de Toronto. Et accueillir à nouveau à Toronto une joueuse de la qualité et de la puissance de Naomi sera un véritable régal pour tout le monde. »

Marino, 33 ans, et Stakusic, 18 ans, étaient toutes les deux de la formation canadienne qui a gagné la Coupe Billie-Jean-King en novembre.

La Québécoise Eugenie Bouchard, tout comme ses compatriotes Carson Branstine et Katherine Sebov, a pour sa part reçu une invitation pour les qualifications. Les qualifications débuteront le 4 août, deux jours avant le début du premier tour du tableau principal.