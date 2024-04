Danny Maciocia qualifie la cuvée 2024 comme l’une des plus intéressantes et prometteuses des dernières années. « C’est probablement la meilleure cuvée depuis mon retour », a insisté le directeur général de l’équipe des quatre dernières saisons, vendredi matin.

Danny Maciocia pourrait repêcher chaque année au neuvième rang de l’encan de la NFL et il ne s’en plaindrait pas, car ce choix appartient aux champions en titre de la Coupe Grey. Les Alouettes se retrouvent dans une position particulière à quelques jours du repêchage et le directeur général veut en tirer profit.

Maciocia, comme les observateurs, qualifie la cuvée 2024 comme l’une des plus intéressantes et prometteuses des dernières années. « C’est probablement la meilleure cuvée depuis mon retour », a insisté le directeur général de l’équipe des quatre dernières saisons, vendredi matin, lors d’une mêlée médiatique au stade olympique.

À son avis, on doit cette recrudescence du talent canadien aux années de pandémie. À cause de cette période de chaos et d’incertitude, la plupart des joueurs ont dû sacrifier une saison de leur parcours universitaire, qu’ils ont repris plus tard pour la plupart.

Ainsi, les espoirs sont plus matures et mieux outillés lorsqu’ils cognent aux portes des ligues professionnelles.

Évidemment, Maciocia n’a pas voulu dévoiler son jeu devant la meute médiatique. Les Alouettes détiennent le neuvième choix, le dernier de la première ronde, pour le repêchage de mardi.

« Beaucoup de monde voudrait qu’on choisisse un joueur de ligne à l’attaque », a avancé Maciocia, conscient des lacunes et de l’insatisfaction de la dernière campagne à l’égard de sa muraille offensive.

« Mais on en veut aussi [de la profondeur] au poste de receveur et de maraudeur. Si jamais [Marc-Antoine] Dequoy tombe au combat, dit-il en donnant deux coups sur le panneau de bois posé derrière lui, c’est qui notre remplaçant ? »

La chance sourira peut-être à Maciocia, même au neuvième rang, car plusieurs joueurs de qualité risquent d’être toujours disponibles.

Miser sur le bon cheval

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Kevin Mital

Cette cuvée talentueuse, dont il est question, met en lumière plusieurs joueurs québécois. Le secondeur Geoffrey Cantin-Arku, le receveur Kevin Mittal, le demi défensif Benjamin Labrosse et le joueur de ligne offensive Nathaniel Dumoulin-Duguay ont tous le potentiel d’entendre leur nom être prononcé en première ronde.

Maciocia n’a pas voulu s’arrêter sur un joueur en particulier, mais son historique en matière de repêchage montre qu’il a un parti pris pour les espoirs québécois.

En fait, rien n’indique que l’équipe choisira toujours au neuvième rang mardi soir, comme l’a lui-même laissé entendre Maciocia. « À l’heure où on se parle, on repêche neuvième… », a-t-il laissé planer à travers un moment de suspension lorsqu’interrogé sur les avantages de repêcher en toute fin de première ronde.

« L’avantage, c’est que si des joueurs repêchés signent des ententes dans la NFL pour aller dans les camps ou les mini-camps, il y a de bons joueurs qui vont tomber au 9e rang. Après, nous, est-ce qu’on veut le sélectionner et être patient ? Ou on veut quelqu’un qui vient à notre camp dès cette année ? »

Ce dilemme sera crucial pour Maciocia et ses acolytes, car les Alouettes auront peu de marge de manœuvre.

L’équipe parlera seulement deux fois au cours des trois premières rondes : au neuvième et au 29e rang. Néanmoins, le directeur général est confortable dans cette position et ne tentera pas nécessairement l’impossible pour provoquer une transaction. « Ce n’est pas une priorité pour nous, parce qu’on a 25 Canadiens dans l’alignement actuel et nous sommes très contents avec notre contenu canadien. »

Cependant, sans choix de deuxième ronde, « il faut être stratégique ».

La dernière fois que les Alouettes avaient eu le droit de parole au neuvième rang, ils avaient repêché Tyson Philpot en 2022. Un an et demi plus tard, le receveur de passe réalisait le touché victorieux dans les dernières secondes de la Coupe Grey.

Shawn Lemon : suite et fin

PHOTO ARCHIVES TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE SHAWN LEMON Shawn Lemon

Shawn Lemon avait annoncé il y a quelques semaines prendre sa retraite du football, quatre mois seulement après avoir signé un nouveau contrat d’un an avec les Alouettes. Une décision surprenante compte tenu de son niveau de jeu encore suffisant et de sa récente entente avec le club.

Finalement, mercredi, la LCF a annoncé par voie de communiqué que l’ailier défensif de 35 ans était suspendu indéfiniment pour avoir enfreint les politiques et les règlements de la Ligue en matière de paris sportifs. En 2021, lorsqu’il évoluait pour les Stampeders de Calgary, Lemon aurait parié sur des matchs, dont un dans lequel il était impliqué.

Deux jours après l’annonce, Maciocia s’est dit « déçu ».

Déçu de perdre un joueur hautement important pour son équipe, mais surtout déçu de constater que le travail de sensibilisation de la ligue en matière de paris en ligne n’a pas eu l’effet escompté.

« Ils [les joueurs] devraient le savoir, parce que tout est associé à l’argent. Il y a des opportunités où la ligue peut faire de l’argent et les joueurs peuvent faire de l’argent. Que ce soit la NFL, la LNH, tout le monde en profite. Que ce soit un joueur, un dirigeant ou un coach, on ne peut pas se permettre de gager sur notre sport. C’est aussi clair que ça. »

Chanceux dans sa malchance, Maciocia aura au moins le temps de s’ajuster avant le début de la saison pour pallier la perte de celui qui avait été déterminant pendant les éliminatoires. Mais à court terme, « personne dans le repêchage ne peut remplacer Shawn Lemon ».

Avec Lwal Uguak lui aussi parti, mais pour se tailler un poste avec les Buccaneers de Tampa Bay dans la NFL, une brèche s’est formée dans la ligne défensive montréalaise. Joel Dublanko et Tyson Hergott sont les deux choix les plus intéressants en défensive après Cantin-Arku en vue du repêchage, mais ils risquent d’être indisponibles au neuvième rang. Gabriel Royer, de Bishop’s, pourrait quant à lui être libre lors du deuxième choix des Alouettes.