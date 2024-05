Geoffrey Cantin-Arku a réussi 79 plaqués, un sac du quart et une interception cette saison, en plus de provoquer deux échappés, d’en récupérer un et de bloquer un botté.

(Toronto) Les Alouettes de Montréal ont fait du secondeur Geoffrey Cantin-Arku leur choix de première ronde lors du repêchage de la Ligue canadienne de football, mardi soir.

La Presse Canadienne

Les champions en titre de la coupe Grey détenaient le neuvième et dernier choix de la première ronde. Ils ont jeté leur dévolu sur le Québécois des Tigers de l’Université Memphis.

Mesurant six pieds et quatre pouces et pesant 235 livres, Cantin-Arku a réussi 79 plaqués, un sac du quart et une interception cette saison, en plus de provoquer deux échappés, d’en récupérer un et de bloquer un botté.

Cantin-Arku, qui a amorcé sa carrière universitaire avec l’Orange de l’Université Syracuse, a été invité au mini-camp des recrues des Dolphins de Miami.

Les Alouettes doivent également effectuer six autres sélections lors de ce repêchage.

Un peu plus d’une heure plus tôt, les Elks d’Edmonton ont sélectionné le secondeur Joel Dublanko au premier rang du repêchage.

Les Elks détenaient le premier choix après avoir conclu la dernière saison avec un dossier de 4-14.

Mesurant six pieds et trois pouces et pesant 240 livres, Dublanko était considéré comme l’espoir le plus prêt à jouer chez les professionnels.

PHOTO ANDREW MAHON, LA PRESSE CANADIENNE Joel Dublanko (à gauche)

Après avoir terminé sa carrière universitaire à Cincinnati, Dublanko a passé du temps dans l’organisation des Saints de La Nouvelle-Orléans et des Seahawks de Seattle avant de jouer pour les Stars de Philadelphie, dans la United States Football League, en 2023.

Dublanko, un Américain, est admissible au repêchage de la LCF parce qu’un de ses parents est Canadien.

Il s’agissait du premier de six choix potentiels des Elks parmi les 31 premiers rangs.

Au quatrième échelon, les Stampeders de Calgary ont mis la main sur le demi défensif Benjamin Labrosse, des Redbirds de l’Université McGill. Le Québécois a fait partie de la première équipe d’étoiles au Canada au poste de demi de coin, en 2022.

Les Argonauts de Toronto ont suivi en jetant leur dévolu sur le receveur Kevin Mital, du Rouge et Or de l’Université Laval. Mital a remporté le trophée Hec Crighton en 2023, remis au joueur par excellence du football universitaire canadien.

Au septième rang, les Tiger-Cats ont choisi le joueur de ligne offensive Nathaniel Dumoulin-Duguay, aussi du Rouge et Or. Il a fait partie de l’équipe d’étoiles à deux occasions.