(Saint-Jérôme) Geoffrey Cantin-Arku a goûté brièvement à la NFL. De Miami à Saint-Jérôme, où il a atterri mardi, le contraste était considérable et un peu déstabilisant.

Pas nécessairement que la capitale des Laurentides ait quoique ce soit à envier à la deuxième ville la plus populeuse de la Floride, mais il s’est passé beaucoup de choses dans la vie du joueur de 25 ans dernièrement.

En l’espace de quelques jours seulement, il a été ignoré au repêchage de la NFL, il a paraphé une entente avec les Dolphins de Miami, il a été sélectionné par les Alouettes de Montréal en première ronde du repêchage de la LCF, il a participé au mini-camp des recrues des Dolphins, il a été retranché, il a signé un contrat avec les Alouettes, puis jeudi, il a participé à son premier entraînement complet avec l’équipe, au parc multisports.

« Je me reposerai en novembre après la Coupe Grey », a-t-il lancé en entrevue avec La Presse. S’il tient déjà un discours similaire à celui de ses nouveaux coéquipiers, c’est parce qu’il s’est intégré au groupe de manière très naturelle. Pendant l’entraînement, il est impossible de différencier le petit nouveau du reste de la meute.

Il aurait pu arriver de reculons, étant donné son aparté dans la meilleure ligue au monde. Toutefois, sa venue s’est faite toute en douceur. Constat qui n’étonne d’aucune manière Danny Maciocia. « Comme individu, c’est exactement ce à quoi on s’attendait. […] Ce n’est pas une situation où il a été là pendant trois ou quatre mois et où il a joué dans deux ou trois matchs hors concours. Il a été là 36 heures. »

Déjà avant la dernière journée du camp des Dolphins, le directeur général des Alouettes était en train de préparer le contrat et l’itinéraire du secondeur pour son arrivée à Montréal.

Reste que l’expérience a été jouissive pour Cantin-Arku. Issu de l’université Memphis dans la NCAA, le joueur originaire de la Rive-Sud de Québec a réalisé deux interceptions, un sac du quart et provoqué un échappé en deux entraînements dans la péninsule floridienne. Toutefois, il n’a pas fait partie du groupe des six secondeurs intérieurs retenus pour le camp d’entraînement.

« Je pense qu’ils m’ont bien aimé, soutient-il. Je mets ça dans mon sac à dos et je regarde en avant. Là, je suis à Montréal et j’adore l’équipe, les joueurs, les coachs. »

À Montréal pour faire sa place

À partir de maintenant, l’objectif du neuvième choix au total sera de se tailler un poste avec l’équipe, car même pour un choix aussi précoce, il n’y a rien d’acquis.

Pour ce faire, il doit d’abord apprendre le cahier de jeux. Ensuite, il doit s’adapter au style du football canadien. Après tout, Cantin-Arku évolue dans le système américain depuis cinq ans.

Je vois qu’il y a de l’ajustement à faire, surtout avec ma patience. Le jeu prend plus de temps à se développer. Il faut être patient et attendre d’avoir une occasion de foncer avant de prendre une décision. Mais ça va se faire vite, j’ai déjà joué au Canada avant. Geoffrey Cantin-Arku

Puis, il devra surtout se conforter dans un rôle de réserviste pour démarrer la saison. Darnell Sankey, l’un des meilleurs secondeurs de la ligue, le devance dans la hiérarchie. À l’entraînement, il prenait les répétitions avec la deuxième unité. Pour le moment, tout indique qu’il sera utilisé sur les unités spéciales.

« Je ne peux pas te le dire, a-t-il avoué, mais je suis ici pour compétitionner et que je joue en défense ou sur les unités spéciales, je vais faire ma place. »

Maciocia, pour sa part, a expliqué à quel point un joueur canadien, à cette position névralgique, pouvait devenir une carte intéressante à moyen et long terme. « Ça va nous aider et nous donner de la profondeur et de la flexibilité. »

Le directeur général est optimiste de voir le Québécois « jouer un plus grand rôle avec le temps. »

À la maison

Cantin-Arku porte le numéro 19, en hommage à l’ancien receveur vedette S.J. Green. En le disant, il touche son uniforme comme on frotte une lampe magique. Mais dans son cas, son rêve est déjà en train de se réaliser.

« Ça fait du bien, je suis à la maison », a-t-il souligné.

En tant que joueur québécois, il aura certainement un mandat de représentativité. Il devra s’attendre à être sollicité si sa place dans l’équipe se concrétise au cours des saisons à venir.

« J’étais capitaine à Memphis, je suis habitué d’avoir l’attention médiatique et d’être un meneur. Je veux avoir le même rôle ici. »

Bien entendu, Cantin-Arku arrive en tant que recrue, mais déjà il a le physique de l’emploi et la volonté de devenir un modèle sur le terrain comme à l’extérieur.

« C’est exactement ce qu’on recherchait, s’est réjoui Maciocia, toujours aussi désireux de rapatrier le talent local. C’est exactement le même petit gars que je voulais recruter chez les Carabins. »

Les retrouvailles sont maintenant officielles. Et enfin, Maciocia pourra compter sur les services du meilleur secondeur québécois.