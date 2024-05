(Cincinnati) Les Bengals de Cincinnati prévoient d’investir jusqu’à 120 millions US pour moderniser le Paycor Stadium dans un effort pour démontrer « l’engagement de l’équipe pour un avenir prospère à Cincinnati ».

Associated Press

Les travaux comprennent des améliorations des systèmes vidéo et audio, la rénovation des loges et des salons, des améliorations aux concessions et d’autres projets d’embellissement, a indiqué l’équipe dans un communiqué mardi. Les travaux coûteront entre 100 et 120 millions.

Les travaux, qui se dérouleront jusqu’en 2026, sont « une étape nécessaire dans le plan à long terme visant à maintenir une équipe performante à Cincinnati et à maintenir les Bengals compétitifs dans la NFL », peut-on lire dans le communiqué.

« Les Bengals continuent d’investir pour leur avenir à Cincinnati, a déclaré la vice-présidente exécutive Katie Blackburn. Nous aimons nos partisans et nous ne trouvons pas de meilleure façon de célébrer notre 25e saison au Paycor Stadium que d’annoncer ces améliorations majeures qui rendront l’expérience encore meilleure. »

D’autres projets récents incluent notamment la construction d’un complexe d’entraînement intérieur, un nouveau vestiaire et une salle d’entraînement rénovée.