PHOTO MORRY GASH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Green Bay) Jordan Love ne s’entraînera pas avec les Packers de Green Bay tant que les négociations pour une prolongation de contrat ne seront pas terminées, a indiqué le directeur général Brian Gutekunst, lundi.

Associated Press

Gutekunst a dit que Love s’était présenté au camp la semaine dernière, mais qu’il ne voulait pas s’entraîner avant d’avoir une entente en poche. Son contrat viendra à échéance à la fin de la campagne.

« Nous aimerions qu’il s’entraîne, c’est important pour lui d’être sur le terrain, a déclaré le DG avant la première séance d’entraînement de l’équipe. Vous savez à quel point les entraînements sont importants afin de pouvoir travailler avec les coéquipiers. Mais tant que ce ne sera pas réglé, il n’y sera pas. »

Gutekunst a cependant bon espoir d’en venir à une entente prochainement avec son quart-arrière. Il a ajouté que Love prenait part à toutes les autres activités de l’équipe.

« Nous travaillons très fort pour en arriver à une entente, a-t-il noté. Je crois que c’est très important pour nous. Ce qui est encourageant, c’est que les deux clans veulent la même chose. »

La décision de Love fait en sorte que les Packers ont amorcé leur camp d’entraînement avec Sean Clifford et la recrue Michael Pratt comme seuls quarts disponibles.

Les Packers ont accordé une prolongation de contrat d’un an et 22,5 millions US à Love en mai 2023. Cette entente a permis aux Packers d’évaluer Love à sa première saison comme partant après le départ d’Aaron Rodgers.

Love a répondu en s’améliorant de match en match et en menant la plus jeune équipe de la NFL à une fiche de 10-9 et une présence en éliminatoires.