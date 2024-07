Enfin, c’est le moment du retour dans la NFL : un premier club, les Texans de Houston, va ouvrir son camp d’entraînement ce mercredi, et ensuite, tour à tour, les 31 autres formations vont faire de même, jusqu’au premier jour de la saison, le 5 septembre. Avant d’en arriver là, voici cinq bonnes histoires à suivre à l’ouverture des camps.

1. Comment va le pied droit de Dak Prescott ?

PHOTO LM OTERO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Dak Prescott

Le quart des Cowboys de Dallas a été vu avec une botte de protection au pied droit récemment, et la réaction à la fois inutile et exagérée qui a suivi sur les réseaux sociaux n’était pas sans rappeler la fois où un site de bas étage a tenté de faire croire qu’un journaliste de La Presse avait critiqué un jeune espoir du Canadien. Mais puisque le ridicule ne tue pas, tout le monde a survécu, y compris Prescott qui, dit-on, serait pleinement remis de cette entorse à un pied. Tout de même, on aura ce feuilleton à l’œil pour plusieurs raisons : en premier lieu, une blessure sérieuse à Prescott viendrait un peu torpiller les espoirs des Cowboys en 2024, et en deuxième lieu, parce que le quart de bientôt 31 ans n’a toujours pas de contrat en vue de la prochaine saison, un léger détail qui a le potentiel de faire exploser l’internet du Texas, rien de moins. Vous voyez, il n’y a pas qu’à Montréal que la couverture d’une équipe sportive peut chaque jour se transformer en drame national.

2. Comment va Aaron Rodgers ?

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Aaron Rodgers

C’est une très bonne question, ça, parce que l’an passé, le quart vedette a passé sa saison à imaginer des choses et à répondre aux voix dans sa tête à l’émission de Pat McAfee, et ensuite, plus récemment, il n’a pas pris part au camp préparatoire (et obligatoire) des Jets de New York au début de juin… parce qu’il avait prévu à la place un voyage en Égypte, selon ce que la direction des Jets a expliqué. Rodgers a bien le droit de préférer le Sphinx à East Rutherford, n’empêche que cette décision n’est pas très bonne pour l’ambiance, et on peut présumer que plusieurs vétérans des Jets n’ont pas aimé avoir à suer leur vie pendant que Rodgers se trempait les orteils dans le Nil. Il reste à voir si tout cela aura un effet sur la saison des Jets, une équipe dont le dernier et seul Super Bowl a été remporté à peu près au moment où les pyramides de Gizeh ont été construites.

3. L’optimisme des Lions

PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les Lions de Detroit à l’entraînement

Lors d’une entrevue récente avec ESPN, Aidan Hutchinson, ailier défensif des Lions de Detroit, a laissé entendre que son groupe et lui s’attendaient à de très grandes choses pour la saison à venir. Les plus cyniques diront qu’il était temps ; les Lions ont enfin atteint la finale de leur conférence la saison dernière, une première pour eux depuis 1991. Évidemment, les Lions n’ont toujours aucun Super Bowl à leur tableau de chasse, mais enfin, pour la première fois depuis très longtemps, la flèche de cette équipe pointe vers le haut, et ce succès devra sans doute passer par Hutchison, qui a été le premier joueur de l’histoire de la NFL à récolter 10 sacs du quart et 3 interceptions en 20 matchs.

4. Est-ce que la dynastie des Chiefs va durer ?

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Patrick Mahomes

Les Chiefs de Kansas City ont pris part à quatre des cinq derniers Super Bowl, et ils ont gagné trois fois lors de ces présences. La mauvaise nouvelle pour ceux qui les détestent : les Chiefs pourraient très bien gagner le prochain aussi. Peut-être un peu inquiets de leur jeu aérien, les Chiefs ont ajouté deux receveurs, Marquise Brown, ancien des Cardinals de l’Arizona et des Ravens de Baltimore, et Xavier Worthy, choix de premier tour au dernier repêchage. L’idée, ici, consiste à ramener le long jeu dans le répertoire des Chiefs ; la saison dernière, la moyenne des passes du quart Patrick Mahomes était de sept verges par tentative, la plus petite moyenne de sa carrière à ce chapitre. Si les deux nouveaux peuvent courir vite et loin, les Chiefs seront encore plus dangereux, si une telle chose est possible.

5. Les Bears ont-ils enfin trouvé un quart ?

PHOTO NAM Y. HUH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Caleb Williams

On pose la question parce que les Bears de Chicago n’ont pas pu compter sur un quart de talent depuis les beaux jours de Sid Luckman, qui a tout de même pris sa retraite en 1950 (non, on ne veut pas entendre parler de Jim McMahon, dont la plus grande qualité était de savoir donner le ballon à Walter Payton). Pour pallier tout ça, les Bears ont donc choisi un quart, Caleb Williams, au tout premier rang du dernier repêchage, et c’est ce jeune homme qui pourrait, enfin, mettre fin à la guigne des quarts à Chicago. Les Bears ont embauché un solide porteur de ballon en D’Andre Swift (aucun lien de parenté avec Taylor), et aussi, avec le neuvième choix, ils ont trouvé un receveur de talent en Rome Odunze. Cette fois, ça ne peut pas ne pas marcher, non ?