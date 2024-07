(St. Joseph) Pour la première fois de sa carrière, le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes a apporté une télévision au camp d’entraînement, qui se déroulera à l’Université Missouri Western State.

Dave Skretta Associated Press

Il a révélé deux raisons : il veut regarder les Jeux olympiques de Paris et jouer au jeu vidéo « College Football 25 », nouvellement paru.

Reste à savoir s’il y a du temps pour tout cela. Mahomes a rejoint les recrues et certains vétérans au camp mardi, un peu plus de cinq mois après une victoire contre les 49ers de San Francisco qui procurait aux Chiefs leur deuxième Super Bowl consécutif.

Et avec l’objectif de soulever le trophée Vince-Lombardi au terme d’une troisième saison d’affilée, celui qui a été nommé joueur le plus utile de la NFL deux fois sait que les fondations du succès sont bâties au mois de juillet.

« Chaque saison commence différemment, a dit Mahomes, peu après son arrivée sur place. Il faut arriver avec la même mentalité que l’année précédente, avec une intensité encore plus élevée, et même si nous avons remporté le Super Bowl l’année dernière, nous n’avons pas joué notre meilleur football. »

En effet, les Chiefs étaient sous le choc après une défaite le jour de Noël face aux Raiders de Las Vegas. Mais ils ont réussi à trouver leur rythme lorsque la nouvelle année est arrivée, et ils ont survécu à un parcours éliminatoire brutal. Ils ont battu les Dolphins de Miami à domicile dans l’un des matchs les plus froids de l’histoire de la NFL, puis triomphé contre les Bills à Buffalo et les Ravens à Baltimore.

Puis est arrivé le 11 février, lorsque les Chiefs ont terminé leur saison en venant de l’arrière pour éliminer les 49ers en prolongation.

De toute évidence, le résultat final était génial, a reconnu Mahomes, mais plusieurs d’entre nous ont un sentiment étrange. Nous n’avons pas vraiment joué au football comme on le voulait toute l’année, et ce n’était pas amusant, devoir essayer de s’améliorer chaque semaine sans que les résultats ne soient au rendez-vous. Ce n’était pas très amusant. »

« Plusieurs joueurs sont de retour cette année et ils savent ce que ça fait. On va donc essayer de mieux nous préparer pour pouvoir mieux jouer tout au long de la saison. »

L’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid, a déclaré qu’il n’avait pas eu à rappeler à son équipe les nombreux pièges de la saison dernière. Il souhaite plutôt que son équipe – y compris les vétérans, qui se présenteront au camp vendredi – tourne son attention vers la nouvelle saison.

« On sait tous que dans la NFL, chaque saison est différente, a dit Reid. On l’a dit chaque année ici, et vous devez donc rester au sommet de votre forme. Vous devez vous entraîner. Vous devez traverser [le camp], être conditionné, et vous devez bien performer mentalement et physiquement. Donc tout repart de zéro. Ça recommence. »

Parmi les histoires qui marqueront le camp, il y a les débuts du premier choix de l’équipe, le receveur Xavier Worthy, qui sera prêt pour le camp après avoir été tenu à l’écart du terrain lors de la saison morte en raison d’une blessure aux ischiojambiers.

Les noms du garde à gauche Joe Thuney, du demi défensif Jaylen Watson, de l’ailier défensif Charles Omenihu et du plaqueur défensif Derrick Nnadi sont par ailleurs sur la liste des joueurs incapable de performer.

Rashee Rice pourrait quant à lui être suspendu puisqu’il fait face à plusieurs accusations criminelles après une collision de voitures à Dallas.