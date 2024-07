Les Alouettes ont déjà disputé le tiers de leur saison 2024 et trônent au sommet de la division Est. Alors qu’ils profitent d’une première semaine de congé, coup d’œil sur cinq faits saillants de la campagne jusqu’à présent.

Des victoires et un record

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Les Alouettes ont établi un record d’équipe en signant 13 victoires de suite.

On pouvait imaginer qu’après leur conquête inattendue de la Coupe Grey l’année précédente, les Alouettes seraient de nouveaux compétitifs en 2024. Mais rares sont ceux qui avaient prédit que les Moineaux amorceraient leur campagne avec cinq victoires consécutives. En incluant les matchs de la saison 2023 et les rencontres éliminatoires, les Als ont ainsi établi un record d’équipe en signant 13 gains de suite. Cette séquence victorieuse a pris fin le 11 juillet avec une défaite face aux Argonauts de Toronto. Mais malgré ces impressionnants succès, les joueurs des Alouettes ne se sont jamais emballés. L’entraîneur-chef Jason Maas s’est toujours fait un devoir d’avancer un match à la fois et de s’assurer que ses ouailles travaillent dans le même état d’esprit.

Cody Fajardo n’a rien perdu

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Cody Fajardo

Le quart-arrière Cody Fajardo a repris là où il s’était arrêté en 2023. Il a complété 141 de ses 182 passes tentées jusqu’ici (77,4 %), pour des gains aériens cumulés de 1636 verges, ce qui le place au troisième rang de la LCF. Il a aussi réussi 10 passes de touchés et a été victime de seulement 4 interceptions. Le pivot de 32 ans distribue bien le ballon parmi ses receveurs et anime l’attaque montréalaise. Fajardo s’est cependant blessé lors du dernier match et n’a pas été en mesure de terminer la rencontre. La liste des blessés chez les Als est déjà longue (on y reviendra), et si Fajardo devait y séjourner à long terme, les conséquences pour le club pourraient être désastreuses.

Une défense intraitable

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Tyrice Beverette (26)

Si l’attaque des Alouettes n’a rien à envier à personne, la défense est de nouveau impériale cette année. L’unité de Noel Thorpe n’a accordé que 136 points à l’adversaire, soit une moyenne de 22,6 par match. Seuls les Roughriders de la Saskatchewan en ont accordé moins (129), mais ceux-ci n’ont disputé que cinq matchs. Sur le plan individuel, le secondeur Tyrice Beverette domine la ligue pour les plaqués (38) et les échappés provoqués (3). Son coéquipier Darnell Sankey est lui aussi fort efficace, avec 34 plaqués et 2 échappés provoqués. Le joueur de ligne défensive Mustafa Johnson, quant à lui, mène la LCF pour les sacs (4), ex-aequo avec Joshua Archibald, des Lions de la Colombie-Britannique.

L’affaire Shawn Lemon

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Shawn Lemon (0)

Voilà un feuilleton comme seule la LCF semble être capable d’en écrire. L’ailier défensif Shawn Lemon, suspendu le 24 avril pour avoir parié sur des matchs de la LCF en 2021 alors qu’il évoluait pour les Stampeders de Calgary, a pu revenir au jeu après avoir interjeté appel. Une audience devait avoir lieu le 5 juillet, mais Lemon a demandé de la remettre au 1er et au 2 août. La LCF a alors réclamé que Lemon soit suspendu d’ici à cette audience. Un arbitre indépendant a donné raison à la ligue le 4 juillet… deux jours avant un match contre Calgary. Pourquoi un si court préavis avant un match ? Pourquoi a-t-il fallu trois ans après les faits allégués pour sévir ? Allez savoir…

Longue liste de blessés

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Marc-Antoine Dequoy

On le disait plus tôt, l’infirmerie des Alouettes devient de plus en plus encombrée. Dès le premier match contre les Blue Bombers de Winnipeg, le secondeur Reggie Stubblefield et le receveur Tyler Snead sont tombés au combat – la saison de Stubblefield est d’ailleurs terminée. Puis, au fil des semaines, des noms comme Wesley Sutton, David Côté, Frédéric Chagnon et Marc-Antoine Dequoy se sont ajoutés à la liste. Mais le grand point d’interrogation à l’heure actuelle demeure Cody Fajardo. Les Alouettes n’ont pas fourni de mise à jour officielle de son état de santé depuis qu’il s’est blessé dans la défaite face aux Argonauts, durant laquelle son remplaçant Caleb Evans n’a rien démontré de bien rassurant. La profondeur de l’alignement montréalais sera assurément mise à l’épreuve ces prochaines semaines.