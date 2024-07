Composer mentalement avec les blessures est l’un des plus grands défis du sport. Les Alouettes ont trouvé une manière originale d’y parvenir.

Chez les Moineaux, on n’accole pas le titre de blessé à ceux qui sont incapables de jouer. « On dit d’eux qu’ils sont dans le hangar, explique le maraudeur Marc-Antoine Dequoy. On a amené ce concept-là pour ceux qu’on ne voit pas, qui sont sur l’escouade de pratique. »

L’équipe fait référence au hangar 6, qui a servi de base au 425e Escadron de l’armée de l’air canadienne. Escadron surnommé les Alouettes, duquel l’équipe tire son nom.

Dequoy lui-même a quitté le hangar et jouera au prochain match. Plusieurs de ses coéquipiers n’ont pas sa chance.

Les unités spéciales sont bien représentées à l’infirmerie. On y trouve notamment Tyrell Richards, Régis Cibasu, Frédéric Chagnon. Le receveur Kaion Julien-Grant ratera pour sa part plusieurs semaines d’activité, en raison d’une blessure à une épaule. Le receveur canadien Nate Behar a été embauché pour le remplacer.

Au tiers de la saison, les Alouettes ont déjà employé 70 joueurs différents. Le comble du malheur a été annoncé mercredi : le quart-arrière partant Cody Fajardo ratera six semaines d’activité.

« Il va faire tout ce qui est humainement possible pour revenir plus tôt, a affirmé l’entraîneur Jason Maas, jeudi, au Stade olympique. Je connais Cody, je sais qu’il va travailler plus que n’importe qui. »

Les Alouettes pourront au moins compter sur les retours des joueurs défensifs Marc-Antoine Dequoy et Wesley Sutton. C’est le quart-arrière substitut, Caleb Evans, qui obtiendra le départ au stade Percival-Molson, jeudi.

« [Les blessures] sont courantes au football. C’est pour cela que c’est important d’avoir la profondeur, et nous, on l’a avec Caleb et Davis Alexander », s’est encouragé Marc-Antoine Dequoy.

L’occasion de briller

Le hasard fait drôlement les choses. L’an dernier, Caleb Evans avait disputé deux parties en relève à Cody Fajardo. La première, contre les Roughriders de la Saskatchewan, équipe qu’il affrontera à nouveau jeudi.

Les Als l’avaient emporté 41-12. Le Texan de 26 ans avait réussi 8 de ses 13 passes, accumulant 149 verges.

« C’est fou, a réagi Evans. Tu ne peux pas comparer les situations à 100 % parce que les joueurs, les coachs sont différents, mais j’ai l’impression de boucler la boucle. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le quart-arrière Caleb Evans (5) obtiendra le départ pour les Alouettes, jeudi soir, contre les Roughriders de la Saskatchewan.

Lorsque Evans entre dans un match, c’est souvent pour réaliser une faufilade, remplacer un blessé ou un quart qui en arrache. Cette fois, il a misé sur deux semaines pour se préparer à l’affrontement, une chance inhabituelle pour lui.

« Ce n’est pas la même chose quand tu es là pour sauver les meubles, mais il a prouvé qu’il est capable de gagner pour nous », estime Marc-Antoine Dequoy.

Evans a profité de la semaine pour prendre plus de place dans le vestiaire, pour que ses « coéquipiers entendent plus sa voix ». Qu’il le veuille ou non, les prochains matchs représenteront une chance inouïe de prouver qu’il peut être un partant.

« J’essaie de ne pas penser à long terme. Tu peux toujours penser à ce qui se passera dans un an, ou dix ans, mais tu dois faire des petits pas pour commencer. C’est sur quoi je me concentre, et si je le fais bien, je pense que tout va tomber en place », prévoit-il.

« Les gens ne réalisent pas à quel point il est jeune, a ajouté Jason Maas. Parfois c’est bien de s’asseoir et d’analyser le match. Ce n’est pas mauvais qu’il soit substitut. Je considère que tous les substituts sont des partants en attente. C’est juste qu’il n’avait pas encore eu l’occasion de l’être. »

Au coude-à-coude

Les Alouettes, tout comme les Roughriders, présentent une fiche de 5-1. Les Saskatchewanais doivent aussi composer avec la perte de leur quart partant, Trevor Harris. C’est Shea Patterson qui assure sa relève. Il disputera un quatrième match consécutif.

« Ça va être du bon football, avec beaucoup d’allers-retours, de gros plaquages, prédit Evans. Ça va se jouer sur une ou deux séquences, comme c’est toujours le cas. Il faudra juste trouver le moyen d’avoir l’avantage. »

Les Alouettes ont subi leur première défaite de la saison lors de la dernière partie. Ils ont alors baissé pavillon contre les Argonauts de Toronto, par la marque de 37-18. Les derniers déboires de l’équipe sont loin d’inquiéter Marc-Antoine Dequoy. Le Québécois rappelle que les siens ont connu quatre revers consécutifs l’an dernier, avant de remporter huit matchs d’affilée et de s’envoler avec la Coupe Grey.

« Dans ces quatre défaites-là, il n’y a pas eu un moment où il y a eu du pointage de doigt, où l’on s’est rabattus, rappelle-t-il. À l’interne, on a toujours une confiance et on va continuer de la garder. »

« On a traversé une défaite, on a appris, corrigé des choses, eu la chance de nous entraîner. On sent qu’on sera meilleurs cette semaine. Ce sont nos attentes : on a des standards ici avec les Alouettes, et on va les atteindre », a conclu Jason Maas.