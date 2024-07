PHOTO RICK OSENTOSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Les Rams de Los Angeles et Matthew Stafford ont trouvé un terrain d’entente mardi, de sorte que le quart-arrière sera présent à l’ouverture du camp d’entraînement de l’équipe, mercredi au campus de l’Université Loyola Marymount.

Dan Greenspan Associated Press

L’entraîneur-chef Sean McVay a indiqué que l’entente n’inclut pas une prolongation de contrat pour Stafford. Ce dernier amorcera au mois de septembre la deuxième de quatre saisons prévues à son contrat de 160 millions US (221 millions CAN) signé en mars 2022, quelques mois après qu’il eut mené les Rams à la victoire au Super Bowl.

Il s’agirait plutôt d’une restructuration de contrat dont les détails n’ont pas été dévoilés. Le quart de 36 ans devait toucher 31 millions cette saison tout en ayant un impact de 49,5 millions dans la masse salariale de l’équipe.

« En fin de compte, on cherchait à trouver une solution qui convienne vraiment à notre équipe, mais qui tienne également compte de certaines des choses qui représentent la valeur de Matthew pour nous, a déclaré McVay. On pense qu’on y est arrivé. »

PHOTO JED JACOBSOHN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sean McVay, entraîneur-chef des Rams de Los Angeles

La chaîne NFL Network avait rapporté en avril que Stafford souhaitait obtenir plus d’argent garanti, alors que la totalité de son salaire pour 2025 et 2026 ne l’était pas.

Stafford a participé aux entraînements de la saison morte, mais sa présence au camp était incertaine. McVay a refusé de dire s’il craignait que Stafford retarde son arrivée au camp.

« Je suis juste reconnaissant que nous soyons ici et que nous soyons concentrés sur notre équipe de football, a déclaré McVay. Et je sais qu’il est excité à ce sujet. Il aime le football. Ses coéquipiers l’aiment, ils ont vraiment confiance en sa capacité à diriger l’attaque, et je pense qu’on est tous d’accord là-dessus. »

Stafford a lancé pour 3965 verges, 24 touchés et 11 interceptions la saison dernière, aidant les Rams à participer aux éliminatoires malgré les nombreux changements dans la formation pour respecter le plafond salarial.

Il a aidé son équipe à parcourir 367 verges et à marquer deux majeurs dans une défaite de 24-23 en première ronde contre les Lions à Detroit, où Stafford a joué les 12 premières campagnes de sa carrière.