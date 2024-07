Le jour et la nuit, Caleb Evans et Davis Alexander. Les Alouettes ont entamé le match avec le premier, avant de faire entrer le second à la mi-temps. Le changement a porté ses fruits, et les Moineaux s’en sont tirés avec une victoire de 20-16 sur les Roughriders de la Saskatchewan.

Les carottes semblaient cuites pour les Alouettes. L’offensive était coincée, la défensive, permissive. Puis, Davis Alexander fut. Le quart de 25 ans, troisième dans la hiérarchie de l’équipe à sa position, allait compléter sa première, puis quatorze autres passes pour permettre aux siens de l’emporter.

« C’est un moment que j’ai attendu toute ma vie, a commenté le héros du jour après la partie. On a les meilleurs receveurs de la ligue, tout ce que j’ai eu à faire, c’est trouver une façon de leur donner le ballon », a-t-il modestement analysé.

Dès sa première possession, on a cru Alexander victime d’un sac du quart, poursuivant dans les traces de son prédécesseur. Mais à la dernière seconde, Alexander s’est échappé à la pression, a décoché une passe en plein centre à Tyson Philpot, pour un gain de 30 verges. La séquence s’est terminée avec un touché de Reggie White Jr.

Le même refrain s’est répété quelques instants plus tard : autre longue passe à Philpot, autre touché de White Jr. Et coup de théâtre, malgré une performance difficile, les Moineaux prenaient l’avance 17-16.

« Je vous jure, si on avait une machine pour tester la pression sanguine, il aurait la plus basse de toute l’équipe, a badiné son coéquipier Wesley Sutton. D’être débarqué dans le match de cette manière, d’avoir accompli ce qu’il a accompli, c’est vraiment incroyable. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Tyson Philpot (6)

Dans le vestiaire, l’ambiance était à la fête. Alors que les représentants des médias entouraient Alexander, ses coéquipiers le prenaient en photo, semblant eux-mêmes stupéfaits du dénouement de la soirée. Le directeur général Danny Maciocia était particulièrement souriant.

« Quand on l’a mis sur nos listes de négociations, j’avais le sentiment que c’était un jeune qu’on pouvait développer, a-t-il raconté. Je ne suis pas surpris de son niveau de performance. Il y a de ces joueurs qui sont des gamers. Lui, il en fait partie. Je pense qu’il pratique encore mieux qu’il ne joue. »

Occasion manquée

Rien ne sert de tourner autour du pot : en première demie, Caleb Evans a été exécrable. Lors de plusieurs possessions, il regardait à gauche, à droite, courait tant bien que mal à la recherche de coéquipiers à qui distribuer le ballon. Pourtant, les options à découvert étaient souvent nombreuses.

Lorsqu’Evans parvenait à décocher, ses passes étaient souvent trop hautes, ou dans les pieds de ses coéquipiers. Résultat des courses, il a terminé la première demie avec une mince récolte de 91 verges en 17 tentatives de passe. Victime de deux sacs du quart. Et cloué au banc.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Caleb Evans (au centre)

« Il y a des séquences où on a été victimes de manque de communication. Ça n’a juste pas cliqué. J’ai l’impression que tout cliquait davantage à la deuxième demie. Parfois, c’est comme cela », a-t-il décrit.

« Je pense que tout n’est pas sur Caleb, mais je pense aussi qu’il sait qu’il peut faire certaines choses d’une meilleure façon, a commenté l’entraîneur Jason Maas. C’est très difficile d’en vouloir à un quart-arrière, sachant que le football, c’est un jeu d’équipe. »

« Ce n’est pas toujours la faute du quart-arrière, mais parfois, tu as besoin d’une étincelle, a-t-il poursuivi. À ce moment-là, c’est clair qu’on avait besoin que quelque chose se passe. »

L’entraîneur a refusé de révéler qui serait son quart partant en vue du prochain match, contre les Tiger-Cats à Hamilton, le 2 août. « On regardera les films, on ne se basera pas juste sur notre sentiment actuel », a-t-il indiqué.

Si les Alouettes se débrouillaient sans leur quart partant Cody Fajardo, il en allait de même pour les Roughriders, compte tenu de la blessure de Trevor Harris. Shea Patterson assurait sa relève.

Les unités spéciales des Alouettes étaient particulièrement dépeuplées. Tyrell Richards, Régis Cibasu et Frédéric Chagnon manquaient notamment à l’appel. De même que le receveur Kaion Julien-Grant, blessé à l’épaule.

L’équipe pouvait toutefois compter sur le retour du demi défensif Wesley Sutton et du maraudeur Marc-Antoine Dequoy.

Les Als n’ont perdu qu’une seule fois depuis le début de la saison, lors de leur match précédent, contre les Argonauts de Toronto.