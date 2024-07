(Renton) Les Seahawks de Seattle et le demi de sûreté Julian Love en sont venus à une entente de trois ans qui pourrait valoir jusqu’à 36 millions.

Tim Booth Associated Press

L’agent de Love, Drew Rosenhaus, a confirmé le tout à l’Associated Press mercredi, après la première journée du camp d’entraînement des Seahawks. Cette prolongation de contrat gardera Love à Seattle jusqu’à la fin de la saison 2027.

Love, 26 ans, a signé un contrat de deux ans avec les Seahawks l’an dernier après avoir passé ses trois premières saisons dans la NFL avec les Giants de New York. Il s’est rapidement imposé comme l’un des piliers de la défensive des Seahawks grâce, notamment, à sa capacité de jouer à plusieurs positions.

Love a entamé 12 des 17 matchs de l’équipe et a atteint des sommets personnels pour les plaqués (85) et les interceptions (quatre) en plus d’être invité au Pro Bowl. Il a été nommé joueur défensif de la Nationale lors de la 15e semaine grâce à neuf plaqués et deux interceptions dans une victoire face aux Eagles de Philadelphie.

Love a régulièrement été considéré comme l’un des joueurs ayant une chance de s’épanouir dans le système défensif du nouvel entraîneur-chef des Seahawks, Mike Macdonald, en partie grâce à sa polyvalence.