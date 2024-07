Le secondeur Shaquil Barrett, membre de deux équipes championnes du Super Bowl, a annoncé sa retraite après neuf saisons dans la NFL, samedi.

La Presse Canadienne

Âgé de 31 ans, Barrett a remporté le grand match en 2016 avec les Broncos de Denver et aussi en 2021, avec les Buccaneers de Tampa Bay.

« Il est temps pour moi de me retirer, a t-il écrit sur Instagram. Ç’a été une grande aventure et j’en ai apprécié toutes les étapes. Je suis prêt à me tourner pleinement vers ma femme et mes enfants, pour les aider à réaliser leurs rêves.

« Certains seront surpris, mais j’y songeais depuis un certain temps déjà. La décision ne m’a jamais semblé plus claire que maintenant. »

Barrett a été libéré par les Buccaneers en mars cette année, acceptant ensuite une offre des Dolphins de Miami. Ces deniers entameront bientôt leur camp, mais Barrett a choisi une autre voie.

Non repêché après être passé par Colorado State, Barrett s’est joint aux Broncos en 2015. Il a totalisé 14 sacs en quatre saisons avec eux, dont l’édition championne de la saison 2015. Il a obtenu cinq sacs et demi dans cette campagne.

Barrett a été intraitable à sa première saison avec les Bucs, menant la NFL avec 19 sacs et demi en 2019.

Au terme de la saison 2020, il a récolté trois sacs lors du match de championnat de l’AFC, à Green Bay.

Il en a fourni un autre lors du Super Bowl, où Tampa Bay a gagné 31-9 contre Kansas City.

Barrett a totalisé 59 sacs et 400 plaqués. Il a aussi obtenu trois interceptions, en plus de causer 22 échappés.