(Owings Mills) Le quart-arrière Lamar Jackson n’était pas sur le terrain en raison d’un virus, mais son entraîneur-chef John Harbaugh s’est assuré qu’on parle de lui au terme de la séance d’entraînement de dimanche au camp de l’équipe.

Noah Trister Associated Press

Après le premier entraînement estival avec tous les joueurs, Harbaugh a parlé pendant plus de deux minutes sans interruption de Jackson et de son avenir, faisant clairement savoir quels étaient les espoirs et les attentes de l’équipe.

« La vision qu’on a ensemble est que Lamar Jackson deviendra et sera reconnu comme le plus grand quart-arrière de l’histoire de la NFL, a lancé Harbaugh. C’est notre vision. Ça va se produire grâce à Lamar, son éthique de travail et son talent incroyable, grâce à notre engagement à tous, ensemble en équipe, et par la grâce de Dieu et la bonne volonté de Dieu. C’est comme ça que ça va se passer. Et je le crois comme si c’était déjà le cas. »

Quelques instants plus tôt, Harbaugh a abordé quelques sujets clés à propos de l’équipe en vue de la saison 2024 : sa vision, les attentes et la capacité à répondre, puis à monter les attentes.

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS L'entraîneur-chef des Ravens de Baltimore, John Harbaugh

Les Ravens ont placé la barre assez haute avec des performances dominantes lors de la dernière campagne. Jackson a mis la main sur son deuxième titre de joueur le plus utile en carrière. Mais le club a perdu lors du match de championnat de l’Américaine face aux Chiefs de Kansas City, dont le quart, Patrick Mahomes, a lui-même un palmarès qui lui permet d’entrer dans le débat à propos du meilleur quart de l’histoire.

Jackson fait donc toujours face à son lot de critiques.

« J’ai lu tout ça. Je vois les analystes dire ce qu’ils disent dans les émissions. Je reçois au moins des extraits parce qu’ils apparaissent sur mon téléphone, a déclaré Harbaugh. Il y a beaucoup de bonnes choses dites à propos de Lamar, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites pour lesquelles on se gratte la tête. On se demande, à quoi pensent ces gens ? Nous le prenons personnellement.

Toute sa vie, Lamar Jackson a dû répondre à ces questions. Enfant, à l’école secondaire, à l’université, au repêchage. Ça revient toujours. John Harbaugh, entraîneur-chef des Ravens de Baltimore

Ces remarques de Harbaugh semblent être à la fois une défense du quart de son équipe, mais peut-être aussi pour indiquer que les Ravens pourraient avoir besoin de Jackson s’ils veulent remporter un Super Bowl.

« Il a un état d’esprit de croissance. Il va aller de mieux en mieux, sans aucun doute. Nous construisons notre attaque autour de Lamar Jackson. »

Harbaugh a indiqué que Jackson est tombé malade samedi. L’entraîneur n’a pas donné de détails sur son retour sur le terrain.

Les Ravens disputeront le premier match de la nouvelle saison de la NFL le 5 septembre, à Kansas City.