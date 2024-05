Il y a un an, au camp des Alouettes de Montréal, il existait seulement une certitude : le rendement, l’efficacité et l’excellence de la ligne offensive. Or, cette unité a priori sans lacune n’aura finalement pas joué à la hauteur des attentes.

Ces fâcheux souvenirs sont lointains et comme l’an passé, les gaillards de la ligne offensive se déplacent avec sourire et entrain depuis le début du camp d’entraînement, à Saint-Jérôme.

Dimanche, à la fin du premier match intraéquipe, Pier-Olivier Lestage et Kristian Matte trimballaient leur équipement comme deux gamins sur le point de commettre un mauvais coup. Une semaine venait de s’écouler depuis leur arrivée dans la ville du curé Labelle, colosse qui aurait d’ailleurs probablement lui aussi évolué sur la ligne offensive s’il avait préféré le football à la prêtrise.

Lestage et Matte, qui s’appellent affectueusement, entre eux, « le jeune » et « le vieux », affichent une confiance légitime lorsque vient le temps de discuter des attentes de leur unité.

PHOTO NICHOLAS RICHARD, LA PRESSE Pier-Olivier Lestage et Kristian Matte ont pris du temps pour signer des autographes et discuter avec les partisans, samedi à Saint-Jérôme.

Si les espérances étaient immenses l’an dernier, elles le sont tout autant cette saison, avec les retours de Philippe Gagnon, Jamar McGloster, Nick Callander et Justin Lawrence.

« Ce sont les mêmes attentes, il va juste falloir arriver prêts en début de saison pour ne pas recevoir les commentaires négatifs que l’on a reçus l’année dernière », a souligné Lestage en sueur après avoir disputé le match intraéquipe devant 3000 personnes et sous un mercure de 28 degrés Celsius.

Personne ne doute du talent de cette ligne offensive. Sur papier, elle fait partie des trois plus robustes du circuit. Cependant, en 2023, Cody Fajardo a été le deuxième quart-arrière le plus frappé de la LCF, avec 51 sacs encaissés et 322 verges de pertes.

« On a eu des matchs où on n’a pas été fantastiques, on le sait tous », rappelle Matte.

Selon lui, le nouveau système a été compliqué à assimiler en 2023, mais il ajoute avec raison que « vers la fin de la saison, il y avait beaucoup moins d’erreurs ».

Ce n’est pas pour rien que Fajardo était beaucoup plus à l’aise dans sa pochette en éliminatoires, en route vers la Coupe Grey.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le quart-arrière Cody Fajardo (7) en conversation avec Jesse Gibbon (67)

L’entraîneur de la ligne à l’attaque, Luc Brodeur-Jourdain, souhaite justement construire sur les derniers moments de la saison passée. « On a terminé la saison 2023 en ayant encore une courbe de progression et de productivité, que ce soit le jeu au sol ou la protection. Les choses s’en allaient dans la bonne direction. »

Il y a quelques semaines, Lestage avait confié à La Presse que la mauvaise communication était probablement l’élément pouvant expliquer le mieux les largesses de la ligne à l’attaque la saison dernière. Avec un quart mobile comme Fajardo, qui plus est, toute mésentente a le potentiel de nuire au succès offensif de l’équipe.

Mais après un an d’apprentissage du nouveau système, « tout le monde est pas mal plus confortable, jure Lestage. On se connaît mieux aussi. Il faut regarder les signaux, écouter ce que le centre a à dire et ça devrait bien se passer ».

Bataille dans le champ arrière

L’attaque montréalaise aura un visage bien différent en entamant la saison. Austin Mack, le meilleur receveur de l’équipe en 2023, est parti, puis William Stanback, le porteur de ballon partant, a lui aussi fait ses valises.

Il y a donc des batailles intéressantes chez les receveurs et les demi-offensifs depuis le début du camp. La plus palpitante demeure celle dans le champ arrière. Difficile de savoir qui de Jeshrun Antwi, Walter Fletcher et Sean Thomas-Erlington sera l’homme de confiance de Jason Maas. Dimanche, Fletcher a obtenu un peu plus de répétitions et c’est lui qui a amorcé la rencontre à côté de Fajardo.

Dans tous les cas, cette lutte à l’interne ne change à peu près rien à la préparation des joueurs de ligne offensive. « Je ne pense pas que les joueurs se questionnent à savoir qui est le porteur », pense Brodeur-Jourdain.

Honnêtement, ça ne change rien pour nous. Notre travail, c’est juste de créer un trou dans la ligne offensive. Kristian Matte, à propos de l’identité du porteur de ballon

D’une certaine manière, « chaque porteur a différentes habiletés », résume Lestage. Ainsi, que le porteur soit un poids plume, plus apte à se déplacer rapidement, ou un poids lourd, capable de faire lui-même son chemin dans les tranchées, ne change pas le plan de match.

« Ça reste toujours d’ouvrir la même brèche. Après, ce que les porteurs vont faire avec la brèche qu’on leur donne, ça, ça peut être différent. »

La révélation chez les receveurs

Charleston Rambo n’est pas seulement le nom d’un personnage qu’aurait pu interpréter Bruce Willis, Chuck Norris ou Sylvester Stallone au cinéma. C’est surtout le nom du joueur s’étant le plus illustré lors du match intraéquipe.

Rambo, receveur de passe s’étant entendu avec les Alouettes à la mi-mai, a le potentiel de pouvoir remplacer Austin Mack. Il attrape tout, dans toutes les situations. Ses angles d’attaque, sa capacité à s’adapter au système et son audace dans les espaces restreints font de lui un candidat de choix.

Ancien de l’Université de Miami, le joueur de 24 ans a eu sa chance avec les Eagles de Philadelphie dans la NFL. À 6 pi 1 po et 177 lbs, il n’est pas le plus imposant, mais les dirigeants des Alouettes sont étonnés de constater de quelle manière il peut utiliser son physique.

Rien n’est fixé dans son cas, mais il fait, jusqu’à présent, très forte impression.