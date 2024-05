(Toronto) La Ligue canadienne de football apportera des modifications à ses règles sur les blocs sous la taille et les interventions du Centre de commandes en 2024.

La Presse Canadienne

Ainsi, un joueur évoluant dans le champ arrière – quelle que soit sa position lors de la remise du ballon – peut traverser la formation offensive et bloquer sous la taille un joueur défensif aligné en face ou en diagonale du bloqueur au moment de la remise du ballon, si le bloc a lieu dans la zone où les blocs sous la taille sont permis.

Cette modification supprime l’exigence selon laquelle le joueur évoluant dans le champ arrière doit se trouver dans la zone où les blocs sous la taille sont permis au moment de la remise du ballon et rend le jeu plus facile à arbitrer, en plus de renforcer la sécurité des joueurs en limitant ceux qui peuvent légalement bloquer sous la taille.

Le Centre de commandes pourra quant à lui réviser les pénalités pour non-respect de l’immunité, qui s’ajoutent à la liste des infractions pouvant être automatiquement corrigées par le centre des reprises vidéo dans le cas où les officiels sur le terrain auraient commis une erreur. Cette pénalité demeure tout de même une infraction que peut contester un entraîneur.

La pénalité pour avoir fait trébucher le quart-arrière derrière la ligne de mêlée s’ajoute à la liste des infractions pouvant être revues par le centre des reprises vidéo et elle peut désormais être contestée par un entraîneur.

Finalement, les entraîneurs peuvent stratégiquement employer un temps d’arrêt afin d’offrir plus de temps au centre des reprises vidéo pour revoir automatiquement un jeu qu’ils n’ont pas l’autorisation de contester. Les entraîneurs auront toujours droit à deux temps d’arrêt par match, dont un seul pourra être utilisé au cours des trois dernières minutes de jeu du quatrième quart.

Le circuit Ambrosie a toutefois décidé qu’aucun changement ne sera apporté aux bottés d’envoi. Cependant, le comité des règlements du circuit – composé des entraîneurs-chefs de la LCF et de représentants de l’Association canadienne des officiels de football professionnel (ACOFP), de l’Association des joueurs de la LCF (AJLCF) et du bureau de la LCF – a créé un sous-comité afin d’analyser plus en détail de potentiels règlements visant à limiter la vitesse et la distance des collisions lors des bottés d’envoi.

Le comité surveillera notamment la mise en place pour la prochaine saison dans la NFL du système de bottés utilisé dans la XFL.