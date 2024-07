Le quart-arrière des Alouettes Cody Fajardo (7) a quitté la rencontre perdue 37-18 face aux Argonauts de Toronto, jeudi soir, après seulement six passes tentées.

C’est une question légitime : avec tous les blessés – et Cody Fajardo qui pourrait rejoindre le groupe – de quoi auront l’air les Alouettes de Montréal au retour de la pause, quand ils affronteront les Roughriders de la Saskatchewan, le 25 juillet ?

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La troupe de Jason Maas a été en mesure de naviguer à travers les écueils depuis le début de la saison pour se bâtir une fiche très enviable de 5-1 au tiers de la campagne 2024. Mais les deux derniers matchs pourraient avoir lourdement touché cette machine jusque-là bien huilée.

Commençons par le pire scénario possible : une absence prolongée de Fajardo.

Celui qui s’est établi comme l’un des meilleurs quarts de la LCF depuis son arrivée à Montréal dans la disgrâce avant la saison dernière a quitté la rencontre perdue 37-18 face aux Argonauts de Toronto, jeudi, après seulement six passes tentées.

Après avoir esquivé quelques plaqués, il a lancé sa seule passe incomplète de la rencontre et n’est jamais revenu par la suite. Il s’est dirigé directement vers le vestiaire, se tenant l’arrière de la cuisse droite, laissant présager une blessure aux ischiojambiers.

Après la rencontre, on a croisé le sympathique quart dans le vestiaire des Oiseaux et il n’entendait pas à rire. Il a rapidement pris congé des scribes pour rejoindre sa famille, la jambe enrubannée et le pas chancelant.

Maas n’avait guère de bonnes nouvelles à donner après le match, alors qu’il a dit souhaiter le retour du no 7 le plus tôt possible.

Caleb Evans a démontré quelques beaux flashs après une semaine courte (très courte, nous y reviendrons), mais depuis son arrivée à Montréal, voire dans la LCF, il n’a pas prouvé qu’il avait l’étoffe pour mener un club sur une longue période. On ne peut que souhaiter un déclic s’il doit prendre la tête de l’attaque pour plusieurs matchs.

Encore jeudi soir, sa prise de décision a été couci-couça, notamment sur sa première interception, qui a mené au premier touché des Argos.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le quart-arrière Caleb Evans (5)

« Il y a toujours des hauts et des bas, mais ce n’est manifestement pas mon meilleur match, a-t-il dit après la rencontre. Je dois être à l’aise. J’aurai une semaine ou deux pour devenir plus à l’aise avec le cahier de jeux.

« Le demi a trébuché un peu, j’ai voulu lui faire gagner du temps. Mais le 48 [Wynton McManis] est un bon secondeur et il a fait le jeu. »

On ne peut toutefois pas reprocher à Evans son manque d’ardeur au travail. Plusieurs de ses coéquipiers profiteront de la pause pour passer du temps en famille, mais lui demeurera à Montréal pour préparer son retour sur le terrain.

« Je vais en profiter pour trouver du rythme. J’allais rester à Montréal de toute façon. Alors je vais être avec les gars et travailler sur mon jeu. »

Au cours des deux derniers matchs seulement, les Alouettes ont perdu le maraudeur Marc-Antoine Dequoy, le botteur David Côté, le secondeur Frédéric Chagnon, et maintenant Fajardo pour un certain temps.

C’est sans parler du secondeur Geoffrey Cantin-Arku, le centre Justin Lawrence et le spécialiste des unités spéciales K.D. Davis, qui sont tombés au combat pour quelques séries dans ce match. Il faudra voir si ces blessures laisseront des traces.

Du côté des retours possibles après la pause, il semble n’y avoir que ceux de Dequoy et du demi défensif Wesley Sutton qui soient imminents.

Pas un amateur des courtes semaines

Dire que Maas n’est pas un partisan des semaines de cinq jours tient de l’euphémisme. L’entraîneur n’a pas voulu se servir de cette courte semaine comme d’une excuse. Mais il a aussi averti qu’il n’allait pas livrer le fond de sa pensée.

« Je n’utiliserai jamais ça comme excuse, a-t-il dit. Chaque équipe doit le faire au moins une fois. En fin de compte, nous n’avons pas été suffisamment bons dans toutes les phases du jeu. Je dois donner le mérite [aux Argos]. Ils ont été meilleurs que nous et le pointage de 38-17 l’indique clairement. On va profiter de cette semaine de pause, apprendre de cette défaite et revenir meilleurs.

« Si j’en dis plus à ce sujet, je vais écoper d’une amende, alors je ne veux pas être mis à l’amende, a-t-il ajouté. Je l’ai déjà dit : le football n’est pas fait pour être joué avec une pause de cinq jours. Nous devons le faire et nous l’avons fait. »