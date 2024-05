(Saint-Jérôme) Le départ de William Stanback crée une ouverture intéressante dans le champ arrière des Alouettes de Montréal.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La présence de l’Américain faisait en sorte que le poste de partant à cette position était de facto attribué à un joueur venu du sud de la frontière. Danny Maciocia, directeur général des Alouettes, a laissé entendre lundi que ce pourrait bien être différent maintenant que le no 31 est parti.

Après tout, les Canadiens Jeshrun Antwi, qui fait partie de l’équipe depuis 2021, et Sean Thomas Erlington, acquis l’hiver dernier, pourraient très bien s’acquitter du rôle de partant, tout comme Walter Fletcher, qui attend patiemment cette occasion depuis qu’il a rejoint les Alouettes en 2022.

« Nous avons plusieurs bons éléments dans ce groupe et nous avons ajouté de bons éléments canadiens que nous connaissons et d’autres qui ont une grande expérience dans la LCF, a déclaré l’entraîneur-chef Jason Maas après l’entraînement de mardi, deuxième jour du camp. Nous avons aussi plusieurs bons Américains, dont un, Walter Fletcher, qui est ici depuis un certain temps et que nous connaissons bien. […] Les gars savent tous à quoi s’en tenir. Si nous devons changer le ratio à cette position pour le bien de l’équipe, nous le ferons. »

« On m’a dit que ça pouvait être une position canadienne, a admis Thomas Erlington. Je ne participe pas au camp en me disant que c’est ce qui va arriver, mais on va mettre les bouchées doubles [les autres Canadiens et moi]. Si on peut rendre cette position canadienne, tant mieux. Ça donnera de la flexibilité à l’entraîneur. »

Évidemment, Antwi et Fletcher, relégués dans un rôle de soutien derrière Stanback ces dernières années, ont le poste de demi no 1 en ligne de mire.

« Dans la LCF, ça peut prendre trois ou quatre ans avant d’obtenir une occasion de devenir partant, a raconté Fletcher. Au cours de mes trois saisons dans cette ligue, j’ai eu la chance de jouer pour d’excellents entraîneurs des demis et derrière Stanback, alors j’ai beaucoup appris. Je veux maintenant profiter de toutes les occasions qui me seront offertes pendant ce camp pour me faire valoir. »

« Je crois qu’au cours des trois dernières années, j’ai appris derrière Stanback et les autres demis américains qui ont occupé le poste, a pour sa part affirmé Antwi. En 2022, j’ai pu jouer le rôle de partant un certain temps [alors que Stanback était blessé]. J’ai hâte de pouvoir montrer ce que je peux faire, que je peux jouer 18 matchs comme demi no 1. »

Même s’ils faisaient partie de la formation la saison dernière, Antwi et Fletcher ne disposent pas d’une longueur d’avance aux yeux des entraîneurs. Mais leur expérience et leur connaissance du cahier de jeux pourraient leur procurer un avantage sur la compétition.

« La culture implantée par Danny et Jason, c’est que rien n’est dû à qui que ce soit, a rappelé l’entraîneur des demis offensifs, Dave Jackson. C’est comme ça à toutes les positions. […] Je suis certain que ces gars veulent la position. Jeshrun et Walter peuvent sûrement assumer ce rôle, mais ils doivent le gagner. »

Tanner Nelmes, Charles McClelland, Stevie Scott III et Marcus Williams fils sont les autres demis au camp. Du lot, seul Nelmes est Canadien.

Stubblefield et Philpot donnent la frousse à Maas

Le demi défensif Reggie Stubblefield et le receveur de passes Tyson Philpot ont donné la frousse à Maas.

Stubblefield et Philpot sont lourdement entrés en collision lors des exercices mettant aux prises les premières unités à l’attaque et en défense, lundi, sur l’un des deux terrains du parc Multisports de Saint-Jérôme monopolisé par les Alouettes. Si Philpot s’est immédiatement relevé, Stubblefield est longuement demeuré étendu sur le gazon synthétique.

Les thérapeutes du sport des Oiseaux sont rapidement intervenus et après quelques minutes, Stubblefield a pu regagner les lignes de côté par ses propres moyens.

Après la séance d’entraînement, Maas a admis que le cœur d’un entraîneur s’arrête toujours un bref instant quand des réguliers semblent se blesser de la sorte, surtout au camp.

« Je suis toutefois heureux du niveau de compétition, a-t-il noté. Une équipe qui a 45 joueurs de retour, qui comprennent tous nos standards de qualité, ça va créer ce genre de compétition. C’est bon de voir ça et c’est ce qu’on veut voir, de la part de nos joueurs comme de nos entraîneurs. »

Maas a confirmé qu’aucun des deux joueurs impliqués n’avait subi de blessure.

Le camp d’entraînement des Alouettes se poursuit au centre sportif Claude-Beaulieu jusqu’au 1er juin. Le samedi 18 mai, les Alouettes disputeront un match intraéquipe. Le samedi suivant, l’équipe jouera un premier match préparatoire contre les Argonauts de Toronto.

Les Alouettes lanceront leur saison le 6 juin, en rendant visite aux Blue Bombers de Winnipeg.