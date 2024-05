De Lévis à Memphis en passant par Syracuse, Geoffrey Cantin-Arku a toujours traîné avec lui une confiance déstabilisante. Et ce n’est ni Tyreek Hill ni Odell Beckham Jr. qui l’amoindrira.

L’athlète de 25 ans a répondu à l’appel de La Presse à peine 24 heures avant de s’envoler pour Miami, au royaume des Dolphins. Du 10 au 12 mai, Cantin-Arku participera au mini-camp de l’équipe, en vertu d’une entente paraphée au terme du dernier repêchage de la NFL.

Le Québécois n’a pas entendu son nom prononcé par l’une des 32 organisations du circuit Goodell, mais il aura néanmoins la chance de se frotter aux jeunes joueurs les plus prometteurs.

Le secondeur entretenait aussi des pourparlers avec les 49ers de San Francisco et les Raiders de Las Vegas, a-t-il confié, mais il s’est entendu avec Miami parce que l’équipe emploie un schéma défensif 3-4, un système dans lequel sont utilisés quatre secondeurs. « Les Dolphins représentaient donc la meilleure opportunité pour moi. »

Cette chance, c’est l’occasion d’une vie, a-t-il précisé.

Une confiance débordante

Depuis la première fois où il a enfilé casque et épaulettes, chez lui à Lévis, l’athlète de 6 pi 3 po et 240 lb a trimballé son baluchon et ses espérances au cégep Garneau, puis aux universités de Syracuse et de Memphis, où il a joué ses cinq années en NCAA.

Lorsqu’on discute avec lui, on a affaire à un être complètement décomplexé. Son ton, à la fois persuasif et amical, et sa pensée, aussi bien exprimée que réfléchie, l’ont certainement aidé à séduire les dirigeants des Dolphins.

Cette confiance est davantage un outil qu’une façade. S’il parvient à se tailler à un poste dans la NFL, il affrontera les meilleurs receveurs au monde. À commencer par ceux de sa propre équipe.

Ce n’est pas parce que je vais être avec Tyreek Hill et Odell Beckham Jr., qui sont des vedettes depuis longtemps, que je vais avoir moins confiance en moi. Geoffrey Cantin-Arku

« Je ne pourrais pas être dans cette position si je n’avais pas confiance en moi. Je connais ma valeur, je sais ce que je peux apporter à Miami », dit-il.

Deux jours après avoir paraphé son entente avec les Dolphins, Cantin-Arku a été repêché dans la Ligue canadienne de football.

Les Alouettes de Montréal l’ont sélectionné au neuvième rang avec leur premier choix de l’encan. Alors si le Québécois n’est pas retenu dans la NFL, il pourra se rapporter au camp de l’équipe championne de la dernière Coupe Grey.

« Je n’avais aucune attente. Depuis que j’ai eu mon opportunité dans la NFL, c’est là-dessus que je me concentre. Le reste, c’est de l’extra », a souligné le principal intéressé.

Cantin-Arku était le joueur le plus talentueux disponible au repêchage canadien. La majorité des repêchages simulés le plaçaient au tout premier rang. Or, sa participation au camp des Dolphins a certainement refroidi certaines équipes à l’idée de le choisir et de prendre le risque de ne jamais le voir revenir au Canada.

PHOTO FOURNIE PAR LES TIGERS DE MEMPHIS Geoffrey Cantin-Arku avec les Tigers de Memphis

L’auteur de 79 plaqués, un sac du quart et une interception l’an dernier avec les Tigers de Memphis revendique des qualités athlétiques exceptionnelles et une vision du jeu susceptible d’aider la cause de n’importe quelle formation. Les Alouettes ont fait un bon pari, croit-il, en misant sur lui.

Puis, dans l’absolu, les Alouettes représentent le meilleur plan B possible : « Être recruté à la maison, savoir que je vais toujours avoir une place ici, ça me fait plaisir. Ce n’est pas Edmonton, ce n’est pas Calgary. Oui, je suis canadien, mais avant tout, je suis québécois. Et savoir que c’est à Montréal qu’ils ont le plus cru en mon talent, ça veut dire beaucoup pour moi. »

Le « même petit gars »

Le marché floridien est foisonnant et intimidant. Le Hard Rock Stadium est une merveille. Les Dolphins sont extrêmement populaires et ils évoluent dans l’une des divisions les plus épiées. Mais ce n’est rien pour effrayer Cantin-Arku.

Avec en plus sa sélection par les Alouettes, il est au centre de l’attention. C’est à son tour, après Laurent Duvernay-Tardif, Benjamin St-Juste et Matthew Bergeron, « de grands noms » qu’il a lui-même cités, d’être la nouvelle coqueluche des amateurs de football québécois.

Et il estime, en toute modestie, être rendu « un peu habitué » à la lumière des projecteurs. « Surtout en raison de la NCAA. Aux États-Unis, le football capte l’attention de tout le monde. Pour être honnête, je ne m’enfle pas la tête avec ça. Je ne suis jamais sur mon téléphone. »

Il se dit maître dans l’art d’éviter les distractions. Ses journées se résument à s’entraîner, bien manger et passer du temps avec sa famille. Impossible de le faire dévier de sa trajectoire.

Et c’est surtout impensable de le voir déroger de son plan. « Ma vie aurait pu changer si j’avais laissé tout ça la changer. Je suis le même petit gars qui a grandi ici sur la Rive-Sud, qui est concentré à réaliser son rêve. »

Lorsqu’il est parti dans les collèges au sud de la frontière, Cantin-Arku a procédé à un « ménage » dans son cercle.

Il l’affirme sans regret : « J’ai peu d’amis, mais je suis proche de mon monde. Il y a des joueurs qui vont te dire qu’ils sont amis avec tout le monde, mais moi, j’ai ma famille et mon agent de qui je suis très proche. »

Il a mis trop d’heures à préparer les trois jours à venir pour prendre le risque de tout bousiller. Son nom résonne de Miami à Montréal et il est heureux qu’on le lui rappelle.

« Savoir que ça a finalement payé, que les yeux sont sur moi, ça me procure beaucoup de fierté. Une chose est sûre, je ne laisse pas cette attention me déranger et je sais où se trouvent mes priorités. »

La NFL « ne te fait aucune promesse », assure-t-il, conscient de toutes les éventualités. Dans tous les cas, néanmoins, il sera heureux, car soit il réalisera son rêve, soit il rentrera à la maison.