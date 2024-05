Le receveur éloigné Frédérik Antoine a gagné la Coupe Vanier avec le Rouge et Or de l’Université Laval en 2022.

(Montréal) Les Alouettes de Montréal se sont entendus mercredi avec plusieurs de leurs jeunes espoirs sélectionnés lors du dernier repêchage de la Ligue canadienne de football.

La Presse Canadienne

Ainsi, l’équipe a accordé des contrats au joueur de ligne défensive Micah Roane, aux receveurs éloignés Mohsen Jamal et Frédérik Antoine, aux demis défensifs Arthur Hamlin et Vincent Delisle, en plus du botteur Sam Clark, acquis lors du repêchage mondial.

Roane (six pieds quatre, 255 livres) a joué avec l’Université du Dakota du Sud pendant quatre saisons, où il a réussi 94 plaqués, 7,5 sacs en plus de rabattre trois passes et de provoquer deux échappés.

Jamal (cinq pieds onze, 171 livres) a connu du succès avec l’Université Western. À sa dernière année il a disputé 11 matchs, amassant 770 verges et cinq touchés en 49 réceptions.

Antoine (six pieds un, 217 livres) a gagné la Coupe Vanier avec le Rouge et Or de l’Université Laval en 2022. Sa production a été impressionnante avec des gains de 330 verges sur 29 réceptions en 13 parties. En 2023, il a amassé 117 verges et un touché sur 10 réceptions en seulement six parties.

Hamlin (six pieds, 195 livres) a joué pour les Raiders de l’Université Colgate pendant cinq saisons. En 2023 le natif d’Ottawa a totalisé 34 plaqués, une interception et cinq passes rabattues.

Delisle (six pieds deux, 190 livres) est un produit de l’Université Laval et a gagné la Coupe Vanier en 2022. En 31 matchs en carrière, il a amassé 39 plaqués, une interception et cinq passes rabattues.

Clark (six pieds trois, 198 livres) a joué 11 rencontres avec les Dukes de l’Université James-Madison en 2022. En 49 bottés, il a amassé 2122 verges. Le natif de Lilyfield en Australie a débuté sa carrière avec les Hornets de l’Université de l’État de la Californie à Sacramento.