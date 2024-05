L’ex-vedette du Rouge et Or de l’université Laval, le receveur Kevin Mital

Kevin Mital n’a pas mis de temps à réaliser qu’il était maintenant un footballeur professionnel.

Dan Ralph La Presse Canadienne

L’ex-vedette du Rouge et Or de l’université Laval a foulé le terrain, mercredi, quand les Argonauts de Toronto ont lancé leur camp des recrues sur le campus de l’Université de Guelph. Ce qui a marqué le récipiendaire du trophée Hec-Crighton en 2022 est la vitesse du jeu.

« Tout va vite, a lancé Mital. Vous devez apprendre tout le cahier de jeux, de nouveaux termes.

« Vous devez parler le même langage que les entraîneurs, qui prennent bien le temps de nous expliquer ce qu’ils veulent. C’est très amusant et excitant. »

Les dernières semaines ont été mouvementées pour le footballeur de 26 ans de Saint-Hubert. Il a été choisi au premier tour, cinquième au total, le 30 avril, avant de signer un contrat, faire ses boîtes et quitter son appartement de Québec en apportant le strict nécessaire à Guelph.

« Je me sens plutôt pressé depuis une semaine, a-t-il dit. Maintenant, on arrive à la partie plaisante de tout ça ; de jouer au football, d’apprendre le plus possible et de prouver aux entraîneurs qu’ils ont pris la bonne décision. »

Les vétérans se rapporteront au camp dimanche.

Mital a réussi 22 attrapés pour 280 verges et trois touchés en quatre rencontres avec le Rouge et Or la saison dernière. Mais en 2022, le receveur de six pieds un, 229 livres, a mené tout le U Sport avec 58 passes captées pour 751 verges et 12 touchés en huit matchs pour devenir le premier receveur de passes à être nommé joueur par excellence du football universitaire canadien depuis 2005.

Il a couronné cette campagne exceptionnelle en étant élu joueur par excellence du match de la Coupe Vanier, remporté 30-24 par Laval contre les Huskies de la Saskatchewan.

Mital a également excellé à la séance d’entraînement de la LCF en mars. Il a franchi 40 verges en 4m58 secondes et effectué un saut vertical de 35 pouces, en plus d’effectuer 20 répétitions à 225 livres au développé couché.

Tout cela fait en sorte que la pression se retrouve maintenant sur ses épaules.

« C’est clair qu’il y a beaucoup de pression, a admis Mital. Quand vous êtes le premier choix d’un club, je crois que tout ce que vous pouvez faire, c’est de décevoir les gens.

« Vous ne pouvez pas surprendre qui que ce soit, alors je tente seulement de ne pas les décevoir et leur prouver que ce que j’ai fait lors de la séance de mars dernier, je peux le reproduire pour une équipe de la LCF. Il faut avoir la mémoire courte et afficher beaucoup de constance. […] La constance est un mot-clé au football professionnel. »

Toronto avait besoin d’un receveur canadien après avoir cédé Kurleigh Gittens fils aux Elks d’Edmonton cet hiver. Si le départ de Gittens crée une ouverture pour Mital, il demeure prudent.

« Les entraîneurs veulent les meilleurs joueurs sur le terrain et je vais faire de mon mieux pour être le meilleur possible. La seule chose que je contrôle présentement, ce sont mes performances.

« Je tente de montrer que je peux jouer au sein des unités spéciales, que je peux bloquer autant au sein des unités spéciales qu’en attaque. Que je suis polyvalent. »