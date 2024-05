(Québec) Les jours sont comptés pour le vieux crépi jaune du stade Canac. La Ville de Québec va investir 20 millions pour donner une cure de jouvence à son petit stade de baseball situé en plein centre-ville, s’inspirant du mythique Fenway Park de Boston.

Le domicile des Capitales de Québec avait besoin d’amour. Les artisans locaux du baseball demandaient depuis des années une solution : des rénovations ou même la construction d’un nouveau stade.

Leurs vœux ont été exaucés jeudi. La ville de Québec sort son portefeuille. Les travaux qui commenceront cet été visent à moderniser le système de sonorisation, l’éclairage, les bureaux administratifs…

L’allure du stade va complètement changer : le vieux crépi jaune sera remplacé par de la brique rouge dès 2027, clin d’œil aux quartiers environnants. Coût total estimé par la Ville : 20 millions.

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL L’allure du petit stade va complètement changer.

« J’adore. Quand j’ai vu les croquis, j’ai aimé ça, on ajoute du beau, j’aime ça le lien avec le Fenway Park, que Québec devienne le petit Fenway du Nord, je trouve ça magnifique », a lancé jeudi le maire de Québec.

Bruno Marchand en a profité pour inviter les Montréalais amateurs de baseball à venir faire un tour à Québec pour goûter à l’ambiance du stade de 4300 places, domicile des champions en titre de la ligue Frontière.

« J’envoie une invitation pas seulement aux gens de Montréal, mais à ceux de tout le Québec : le meilleur baseball professionnel [dans la province], il est à Québec. »

Moins cher que bâtir

Les Capitales, tout comme les Canonniers, qui gèrent un décoré programme de sport-études en baseball, réclamaient depuis des années des améliorations.

L’idée de bâtir un nouveau stade a été écartée. « Dans les stades à différents endroits dans la Ligue, on dépasse les 45, 50 millions présentement, note Michel Laplante, président des Capitales de Québec. Ça, c’est sans parler de l’emplacement ici, qui est un emplacement de rêve. De plus en plus, on voit des projets qui s’éloignent du centre-ville. »

Le petit stade construit en 1938 est en effet planté en plein centre-ville. L’été, les habitants de la Basse-Ville peuvent entendre le bruit de la foule et deviner, avec l’expérience, s’il s’agissait d’un simple ou d’un circuit.

Bref, l’administration Marchand a décidé de garder le stade, mais de l’embellir.

« Les Américains l’appellent le petit Fenway du Nord. On a le match des Étoiles qu’on accueille cette année et les propriétaires se disent entre eux “il ne faut pas que tu manques ça, c’est comme aller à un petit Fenway” », racontait Michel Lamarche.

La rénovation ne fera qu’accentuer la ressemblance. « Ça fait du bien, c’est très, très, très encourageant. Ce projet, je pense que Québec le mérite. »

Le stade Canac n’est pas seulement le domicile des Capitales. En fait, il est occupé la plupart du temps par des jeunes du programme sport-études en baseball des Canonniers, celui où Édouard Julien a été formé.

Le directeur du programme baseball des Canonniers, Jean-Philippe Roy, a rappelé que « 300 étudiants viennent ici chaque jour ». « On va fêter notre 25e l’an prochain. En 23 ans d’existence, c’est 100 % de diplomation. Ça, ce n’est pas rien ça. »

L’annonce survient dans une semaine chargée pour le sport à Québec. La Ville annonçait mardi le début des travaux pour sa toute première patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge, en partenariat avec la Fondation des Canadiens pour l’enfance. Elle sera située à un jet de pierre du stade Canac, dans le parc Victoria.