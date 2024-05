PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Josh Gibson est devenu le meneur de tous les temps du Baseball majeur avec une moyenne au bâton de ,372, surpassant celle de ,367 de Ty Cobb alors que les statistiques de plus de 2300 joueurs ayant évolué dans les Ligues des Noirs ont été incorporées mardi aux statistiques officielles des Ligues majeures.

Ronald Blum Associated Press

La recherche permettant d’officialiser ces statistiques a pris plus de trois ans.

La moyenne de ,466 de Gibson pour les Grays d’Homestead, en Pennsylvanie, en 1943, est également devenue le record de la MLB en une saison, suivie de ,451 de Charlie « Chino » Smith, maintenue en 1929 pour les Lincoln Giants de New York. Ils ont ainsi amélioré la marque de ,440, établie en 1894 par Hugh Duffy pour le club de Boston de la Ligue nationale.

Gibson est également devenu le meneur de tous les temps pour la moyenne de puissance (,718), et la moyenne de présence/puissance (1,177), passant devant un certain Babe Ruth (,690 et 1,164).

Un comité spécial sur les archives du baseball a décidé en 1969 de reconnaître six Ligues majeures, remontant à 1876 : la Nationale (lancée en 1876), l’Américaine (1901), l’Association américaine (1882-91), l’Association de l’Union (1884), la Ligue des Joueurs (1890) et la Ligue fédérale (1914-15). Ce comité a exclu l’Association nationale, citant « des procédures et un calendrier erratiques ».

La MLB a annoncé en décembre 2020 qu’elle allait « corriger une omission de longue date » et ajouter les Ligues des Noirs. John Thorn, l’historien officiel de la MLB, a présidé un comité de 17 personnes, comprenant des experts et statisticiens de ces ligues.

C’est le calendrier condensé de 60 matchs, disputés en 2020 dans les deux ligues majeures actuelles, la Nationale et l’Américaine, qui a mené le Baseball majeur à penser que les saisons plus courtes des Ligues des Noirs pourraient être chapeautées par la MLB.

Une version mise à jour des statistiques et données du Baseball majeur sera rendue publique avant la rencontre que les Cardinals de St. Louis et les Giants de San Francisco doivent jouer à Birmingham, en Alabama, le 20 juin en l’honneur des Ligues des Noirs.