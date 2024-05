PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Qui détient le record des ligues majeures pour la meilleure moyenne au bâton en une saison ?

Hugh Duffy.

En carrière ?

Ty Cobb.

La meilleure moyenne de puissance ?

Babe Ruth.

C’était vrai – jusqu’à mercredi. Désormais, ces trois records appartiennent à un seul et même joueur, un receveur méconnu des années 1930 dont vous n’avez probablement jamais entendu le nom, Josh Gibson. Comment est-ce possible ?

C’est que les ligues majeures viennent de fusionner leurs statistiques avec celles des ligues des Noirs, une constellation de circuits professionnels dans lesquels les meilleurs joueurs racisés évoluaient de 1920 à 1948. C’était notamment le cas de Josh Gibson, un athlète exceptionnel exclu des ligues majeures en raison de la couleur de sa peau.

Cette reconnaissance est pleinement justifiée. Ce ne sont pas les Noirs qui refusaient de jouer dans le grand circuit. Ce sont les propriétaires des équipes des ligues majeures qui conspiraient pour leur bloquer la route, par pur racisme. Car sur le plan des aptitudes, les Noirs n’avaient rien à envier aux Blancs. Au contraire.

Du moment que Jackie Robinson a brisé la barrière de la ségrégation, en 1947, les joueurs formés dans les ligues des Noirs ont connu des succès remarquables. À sa troisième saison, Robinson a gagné le trophée du joueur le plus utile à son équipe. Peu après, Roy Campanella l’a remporté trois fois. De 1949 à 1953, toutes les recrues de l’année dans la Nationale provenaient des ligues des Noirs. Même chose pour le meilleur voltigeur de centre de l’histoire, Willie Mays. Et si Josh Gibson avait pu affronter les lanceurs des Red Sox de Boston et des Cardinals de St. Louis au sommet de sa carrière, n’ayez aucun doute : il les aurait dominés.

PHOTO PIERRE MCCANN, ARCHIVES LA PRESSE Willie Mays et Jean Béliveau, lors d’un match au parc Jarry

Malgré tout, la fusion des statistiques suscitera la controverse.

Mais peut-être pas pour les raisons auxquelles vous pensez.

* * *

Ce n’est pas la première fois que les ligues majeures intègrent a posteriori les statistiques d’autres circuits. En 1969, elles ont reconnu le statut « majeur » de plusieurs circuits éphémères, comme la Ligue fédérale, dans laquelle évoluait la gloire de Farnham, le lanceur George LeClair.

Maintenant, les ligues des Noirs, c’est gros. Beaucoup plus gros que la Fédérale, ou que l’obscure Ligue des Joueurs de 1890. On parle ici de 2300 baseballeurs, sur trois décennies. De quoi dépoussiérer un livre des records. C’est justement là que ça devient compliqué.

Des ligues des Noirs, on connaît les lanceurs. Les frappeurs. Les équipes. Les stades. Les historiens ont recueilli des tonnes de témoignages d’anciens joueurs, entraîneurs et partisans. Les ligues ont même leur musée, à Kansas City. Leurs statistiques, en revanche, sont un peu brouillonnes.

Il faut comprendre le contexte de l’époque. Jusqu’en 1942, les matchs n’étaient ni télédiffusés ni radiodiffusés. Bien sûr, l’internet n’existait pas. Pour savoir ce qui se passait sur le terrain, il fallait lire les journaux. Or, les quotidiens dirigés par des Blancs couvraient peu – voire pas du tout – les activités des ligues des Noirs. Impossible de compiler les statistiques à la main en lisant ces journaux.

Heureusement, des médias de la communauté noire, comme le Pittsburgh Courier et le Chicago Defender, ont mieux documenté les activités de ces ligues. C’est dans leurs pages que les historiens ont pu retrouver des centaines de box scores, ces sommaires statistiques qui remplissaient jadis les colonnes des sections sportives. Sauf que malgré tous les efforts des chercheurs, le portrait reste incomplet. On cherche encore les sommaires de 25 % des parties.

Parmi les sommaires retracés, il a fallu départager les parties officielles des matchs hors-concours. Croyez-moi, c’est plus facile à dire qu’à faire. Pour un projet personnel, j’ai compilé les sommaires des ligues québécoises, de 1900 à 1920. Oui, mon amoureuse est encore avec moi. Au terme de chaque saison, mes calculs différaient des statistiques finales publiées dans La Presse. C’est que les clubs additionnaient souvent les données des matchs de ligue à celles des défis qu’ils disputaient à d’autres équipes en province. Dans les ligues des Noirs, ces parties amicales étaient nombreuses. Elles représentaient une source importante de revenus.

Pour le livre des records, les ligues majeures n’ont tenu compte que des statistiques des parties officielles pour lesquelles il existe des données de qualité. Dans ces parties, Josh Gibson présente une moyenne au bâton de ,373. C’est supérieur à la marque de ,366 que détenait Ty Cobb. Après, est-ce sa moyenne exacte sur l’ensemble de sa carrière ? On l’ignore. De la même façon, on ne sait pas exactement combien de circuits il a frappés. En lisant les articles de l’époque, on peut conclure qu’il en a réussi environ 800. C’est d’ailleurs ce qui est écrit sur sa plaque au Temple de la renommée. Sauf que du nombre, seulement 166 apparaissent dans des sommaires. C’est ce chiffre que les ligues majeures ont retenu.

La méthode est-elle parfaite ?

Non.

Inachevée ?

Absolument.

Mais je préfère des résultats fragmentaires à l’absence de reconnaissance qui prévalait depuis trop longtemps.