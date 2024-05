(Toronto) Jonny DeLuca a frappé un circuit de deux points en huitième manche pour compléter la remontée des Rays de Tampa Bay, qui ont battu les Blue Jays de Toronto 5-4, samedi.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Jose Caballero a produit un point à l’aide d’un simple et Amed Rosario deux, aussi sur un simple, en sixième manche. Les Rays ont inscrit cinq points de suite pour signer leur quatrième victoire consécutive.

Zach Eflin (4-4) a alloué quatre points et neuf coups sûrs en six manches de travail. Les releveurs Erasmo Ramirez, Jason Adam et Garrett Cleavinger se sont partagé trois manches sans point accordé.

Daulton Varsho a cogné un double de deux points et Vladimir Guerrero fils a produit un point avec un simple en cinquième manche. Les Blue Jays menaient 4-0 à la fin de la manche.

George Springer a ouvert le pointage en produisant un point en quatrième manche.

Le lanceur des Blue Jays Kevin Gausman a retiré six frappeurs sur des prises et a concédé huit coups sûrs, ainsi qu’un but sur balles. Il a limité les Rays à trois points en six manches de travail.

Yimi Garcia, Nate Pearson, Trevor Richards et Tim Mayza ont aussi lancé pour les Blue Jays. Pearson a été responsable de deux points des Rays et a encaissé sa première défaite de la saison.

Springer a brisé l’égalité de 0-0 lorsque son simple, après deux retraits, est allé jusqu’au champ gauche et que Guerrero a croisé le marbre. Les Blue Jays ont ensuite ajouté trois points en cinquième manche.

Rosario et Caballero ont répliqué pour les Rays lors de la manche suivante. Rosario a frappé une balle qui a permis à Yandy Diaz et Harold Ramirez de marquer, alors que Caballero a cogné un simple qui a poussé DeLuca au marbre.

La claque gagnante de DeLuca était son deuxième circuit de la saison.