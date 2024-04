PHOTO ABBIE PARR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) L’espoir des Blue Jays de Toronto Brandon Barriera a subi une intervention chirurgicale hybride au coude, qui comprend une reconstruction ligamentaire.

La Presse Canadienne

La procédure effectuée au coude gauche du lanceur le tiendra à l’écart de 12 à 18 mois.

Nate Heisler, l’agent de Barriera, en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux lundi et le gérant des Jays John Schneider l’a confirmée.

Barriera a été le choix de premier tour des Blue Jays au repêchage de 2022.

L’artilleur de 20 ans n’a lancé qu’une manche et un tiers à son unique départ au niveau A pour les Jays ce printemps. En deux saisons dans le réseau de filiales du club torontois, Barriera a lancé 21 manches et deux tiers réparties en huit départs. Il a conservé une moyenne de points mérités de 4,57 et retiré 26 frappeurs au bâton.