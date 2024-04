On ne donnait pas cher des Flames de Calgary à l’aube de la saison 2014-2015. On vivait les premières années d’une reconstruction après les départs des vedettes Jarome Iginla, du gardien Miikka Kiprusoff, Olli Jokinen, Jay Bouwmeester et compagnie.

Le premier choix de 2013, Sean Monahan, avait seulement 19 ans et venait d’obtenir 34 points à sa première saison. Un gringalet du New Jersey, Johnny Gaudreau, entamait sa première complète dans la LNH. Malgré ses succès en NCAA, on ne savait pas comment allait réagir cet attaquant de 150 livres dans la Ligue nationale.

Jonas Hiller et Karri Ramo se partageaient le filet. Ils ne le savaient pas encore, mais il leur restait à peine un an dans la LNH.

À la surprise générale, les Flames de Bob Hartley ont connu une saison de 97 points, en vertu d’une fiche de 45-30-7, et accédé au deuxième tour éliminatoire.

Mais Calgary n’était pas encore prêt à prendre son envol à ce stade-ci du développement de l’équipe. Les Flames allaient amasser vingt points de moins la saison suivante et comme les succès inattendus de l’année précédente avaient gonflé les attentes, Hartley a été congédié à la fin de la saison.

Guy Boucher a vécu la même situation quelques années plus tôt. Le Lightning venait de vivre l’ère courte, mais catastrophique, des propriétaires Len Barrie et Oren Koules. En 2010-2011, Brad Richards, Dan Boyle et Vaclav Prospal avaient déjà quitté. Steven Stamkos et Victor Hedman faisaient leurs premières armes. Le premier gardien, Dwayne Roloson, avait 40 ans.

Non seulement Tampa n’a-t-il pas terminé dans la cave du classement, où il se situait lors des trois années précédentes, mais a connu une saison de 103 points et atteint le carré d’as !

Le processus de reconstruction allait se poursuivre l’année suivante et la réalité a frappé cette équipe de plein fouet. Victor Hedman ne s’était pas encore épanoui, Matt Carle, Marc-André Bergeron, Sami Salo et Eric Brewer défendaient le fort en défense et le gardien avait un an de plus…

Tampa allait amasser seulement 84 points en 2011-2012, rater les séries et quelque part au cours de la saison suivante en 2013, Boucher allait prendre la porte, victime de son propre succès avec une équipe pourtant très ordinaire.

Le congédiement de l’entraîneur du Kraken de Seattle, Dave Hakstol, lundi, rappelle à certains égards le sort de Hartley et Boucher. À sa deuxième année d’existence, la saison dernière, après une maigre récolte de 60 points et le 30e rang au classement général, le Kraken a non seulement amassé 100 points, mais éliminé les champions en titre, l’Avalanche du Colorado, au premier tour éliminatoire.

Un succès renversant, avec une recrue, Matt Beniers, pour premier centre, Jared McCann au milieu du second trio, et une bande de joueurs abandonnés par leurs clubs respectifs, sans compter deux gardiens fragiles.

Seattle s’est retrouvé dans la bonne chaise pour une équipe normale de troisième année (les Golden Knights constituent évidemment une exception), mais a tout de même obtenu 81 points, avec une fiche de 34-35-13.

Peut-être les joueurs en avaient-ils soupé d’Hakstol. Peut-être a-t-il montré des failles à son directeur général, Ron Francis, incitant celui-ci à s’en départir.

Mais ces trois cas démontrent aussi qu’il vaut mieux ne pas gagner trop tôt avec un club qui n’a pas encore atteint la croissance nécessaire pour connaître un succès durable.

* Rencontre annuelle de la section des sports de La Presse mardi matin. Désolé du délai.

Pas la fin d’une ère à Tampa

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS

Le Lightning est éliminé. Il faut éviter de leur prédire de grands changements. Steven Stamkos devient joueur autonome sans compensation, il est vrai, mais les autres membres du noyau principal, constitué de Nikita Kucherov, Brayden Point, Andrei Vasilevskiy, Victor Hedman, Mikhail Sergachev, Anthony Cirelli et Brandon Hagel ont entre 25 et 33 ans. Hedman est le seul âgé de plus de 30 ans.