(Ottawa) L’ex-hockeyeur Rob DiMaio s’est joint à la direction des Sénateurs d’Ottawa, a annoncé l’organisation ontarienne mardi.

La Presse Canadienne

Les Sénateurs ont indiqué par voie de communiqué que l’Albertain âgé de 56 ans épaulera le directeur général Steve Staios en tant que directeur du personnel sportif et directeur du recrutement professionnel.

« Nous sommes ravis d’ajouter l’expérience et la vision de Rob à notre équipe de direction, a déclaré Staios par voie de communiqué. Il apporte plus de 30 ans d’expérience en tant que joueur et dirigeant, en plus de présenter une impressionnante feuille de route. Rob est un meneur qui travaille dur et s’intégrera parfaitement à l’équipe et à la culture que nous bâtissons ici à Ottawa. »

DiMaio a passé les deux dernières campagnes en tant qu’adjoint au directeur général des Ducks d’Anaheim, où il a aussi occupé le poste de directeur général de leur club-école, les Gulls de San Diego.

Avant cela, il a passé 13 campagnes avec les Blues de St. Louis et fut leur directeur du personnel sportif entre 2015 et 2022.

Il a notamment été l’un des architectes de la conquête de la coupe Stanley des Blues en 2019.

En tant que joueur, DiMaio a disputé 894 matchs en carrière dans la LNH avec les Islanders de New York, les Rangers de New York, le Lightning de Tampa Bay, les Flyers de Philadelphie, les Bruins de Boston, les Hurricanes de la Caroline et les Stars de Dallas.