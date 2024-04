Steven Stamkos (91) et ses coéquipiers après avoir marqué un but

(Tampa) Steven Stamkos a inscrit son quatrième et son cinquième but de la série et le Lightning de Tampa Bay a évité l’élimination en l’emportant 6-3 contre les Panthers de la Floride, samedi.

Mark Didtler Associated Press

Le cinquième match de cette série de premier tour est prévu pour lundi soir, en Floride.

Stamkos a ouvert la marque dans une première période qui a vu le Lightning inscrire trois buts. L’attaquant a de nouveau touché la cible au troisième vingt, portant le score à 5-3.

« Les chances ne sont pas très bonnes lorsque tu es derrière 3-0, a déclaré Stamkos. À 3-1, elles sont un peu meilleures. Espérons qu’après le prochain match, ce soit 3-2 et que nos chances soient encore meilleures. C’est comme ça que nous voyons la chose. »

Nicholas Paul a complété le score avec 3 : 38 à jouer, lors d’un avantage numérique à cinq contre trois.

« Nous étions un peu lents, a mentionné l’entraîneur-chef des Panthers, Paul Maurice. Ensuite, nous avons connu quelques difficultés avec nos unités spéciales, ce qui est souvent synonyme d’un match compliqué. Nous devons rester à l’extérieur du banc des pénalités. »

Brandon Hagel a marqué deux fois et obtenu une aide, alors que Brayden Point a trouvé le fond du filet et ajouté deux aides. Nikita Kucherov et Victor Hedman ont les deux récolté trois mentions d’aide et le gardien Andrei Vasilevskiy a bloqué 22 tirs.

Le défenseur Mikhail Sergachev était de retour dans la formation du Lightning. Ce dernier a été opéré le 8 février à la jambe gauche, en raison de fractures au tibia et au péroné. Sergachev a obtenu une aide.

Carter Verhaeghe, Sam Reinhart et Oliver Ekman-Larsson ont touché la cible dans la défaite et Sergei Bobrovsky a réalisé 26 arrêts.

Stamkos est devenu le troisième joueur de l’histoire du Lightning à inscrire 100 points en séries, en plus de dépasser Ondrej Palat (48) au deuxième rang des buteurs, avec 50.