(Raleigh) Artemi Panarin a marqué après 1 min 43 s de jeu en prolongation et les Rangers de New York ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 3-2, jeudi, prenant les devants 3-0 dans leur série de deuxième tour.

Associated Press

Panarin a joué les héros en faisant dévier une remise de Vincent Trocheck vers le devant du filet derrière la ligne des buts. Les Hurricanes avaient préalablement forcé la tenue d’une période supplémentaire avec 96 secondes à jouer en troisième période.

« C’est un groupe résilient qui a été dans cette situation auparavant », a commenté l’entraîneur-chef des Rangers Peter Laviolette, à propos de l’état d’esprit de sa troupe avant la prolongation.

Les Rangers ont donc gagné leurs sept premiers matchs des séries pour la première fois depuis 1994, quand ils ont remporté la Coupe Stanley pour la dernière fois.

Le quatrième match de la série sera présenté samedi, à Raleigh.

Chris Kreider et Alexis Lafrenière ont marqué en temps réglementaire pour les Rangers. Igor Shesterkin a repoussé 45 tirs.

Jake Guentzel et Andrei Svechnikov ont répliqué pour les Hurricanes. Pyotr Kochetkov a réalisé 25 arrêts, lui qui disputait un premier match au cours des séries ce printemps.

PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Pyotr Kochetkov était devant le filet des Hurricanes de la Caroline pour le troisième match de la série.

L’entraîneur-chef des Hurricanes, Rod Brind’Amour, a affirmé que le gardien no 1 Frederik Andersen avait besoin de repos. Andersen a accordé 8 buts sur 62 tirs lors des deux premiers matchs de la série contre les Rangers. Le Danois âgé de 34 ans a disputé 17 matchs depuis son retour au jeu en mars, après avoir été affecté par la présence de caillots de sang dans son organisme. Kochetkov, qui est toujours une recrue malgré ses 24 ans, n’avait pas joué depuis le 14 avril.

Son compatriote Evgeny Kuznetsov était aussi de retour au jeu après avoir été rayé de la formation partante lors du match no 2.

Dans le camp des Rangers, Filip Chytil disputait un premier match depuis le 2 novembre en raison d’une blessure à la tête. Le colosse Matt Rempe a été laissé de côté.

À l’action

Guentzel a ouvert le pointage après 10 min 14 s de jeu, faisant dévier un tir de Dmitry Orlov dans l’objectif.

L’action s’est envenimée tard en première période, après que Barclay Goodrow eut touché à la mitaine de Kochetkov, qui couvrait la rondelle. Jesperi Kotkaniemi a même jeté les gants devant Jimmy Vesey.

On s’est remis à jouer au hockey en deuxième période et les Rangers ont obtenu les plus belles chances de marquer.

Panarin a tout juste raté la cible en échappée après plus de quatre minutes de jeu, alors qu’il venait de quitter le banc des punitions.

Kreider a créé l’égalité 1-1 à 8 min 30 s, pendant que les Rangers évoluaient en infériorité numérique. Il a fait dévier une passe de Mika Zibanejad derrière Kochetkov.

Les Rangers ont menacé à nouveau durant le même désavantage numérique. Kochetkov a fermé l’ouverture entre ses jambières et a frustré Trocheck, qui s’était échappé.

Kreider est revenu à la charge lors d’une autre infériorité numérique des Rangers un peu plus tard dans la période. Son tir durant une attaque à deux contre un a toutefois atteint le poteau.

Lafrenière a finalement donné les devants aux Rangers après 6 min 25 s de jeu en troisième période. Il a déjoué Kochetkov grâce à un tir sur réception du côté de la mitaine, à la suite d’une passe de Panarin.

Svechnikov a ramené tout le monde à la case départ avec 1 min 36 s à faire, alors que Kochetkov avait été remplacé par un attaquant supplémentaire. Il a profité d’un retour dans l’enclave pour déjouer Shesterkin.

Panarin a vite dénoué l’impasse en prolongation.

Les huit dernières défaites des Hurricanes en séries éliminatoires se sont décidées par une marge d’un seul but. Cinq d’entre elles sont survenues en prolongation.

« L’histoire se répète », s’est désolé le capitaine des Hurricanes, Jordan Staal.

Avec la contribution d’Aaron Beard, de l’Associated Press