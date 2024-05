PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS

Heiskanen et Hintz permettent à Dallas de créer l’égalité 1-1 dans la série

(Dallas) Le défenseur Miro Heiskanen a marqué deux fois en avantage numérique, Roope Hintz a totalisé un but et trois aides et les Stars de Dallas ont vaincu l’Avalanche du Colorado 5-3, jeudi, pour créer l’égalité 1-1 dans leur série de deuxième ronde.

Associated Press

Tyler Seguin a inscrit son premier but des séries éliminatoires lorsqu’il a touché la cible en infériorité numérique pour porter la marque à 4-0 en fin de deuxième période. Esa Lindell a ajouté un but dans une cage déserte avec 21 secondes à écouler à la rencontre.

Jake Oettinger a effectué 28 arrêts contre l’équipe qui a mené au chapitre des buts marqués en saison régulière et qui a maintenu une moyenne de 5,33 filets par rencontre à ses six premières parties éliminatoires.

Joel Kiviranta, Brandon Duhaime et Valeri Nichushkin ont touché la cible en troisième période pour l’Avalanche, qui a été incapable de créer l’égalité en supériorité numérique au cours des trois dernières minutes pendant qu’Alexander Georgiev était au banc au profit d’un sixième patineur.

Le troisième match aura lieu samedi à Denver.

Hintz, dont le seul point avant ce duel était un but dans un filet désert, a donné l’avance aux Stars moins de deux minutes après le début de l’engagement médian. Son but est survenu après que l’Avalanche eut été incapable de marquer lors d’un avantage numérique en fin de première et en début de deuxième, au cours duquel Oettinger s’est signalé à quelques reprises.

La séquence menant au but de Hintz a commencé avec un arrêt d’Oettinger aux dépens de Miles Wood, qui avait inscrit le filet de la victoire en prolongation lors du premier match de la série. Les Stars ont transporté la rondelle à l’autre bout de la patinoire et Hintz était à la gauche de Georgiev lorsqu’il a reçu une passe transversale de Nils Lundkvist.

Georgiev a repoussé 26 rondelles.

Mason Marchment était de retour dans la formation des Stars après avoir raté les six matchs précédents.